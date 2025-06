Empresario muere tras ser interceptado y baleado en Ñuñoa: Portaba $300 mil que delincuentes no robaron

Según antecedentes preliminares, la víctima fue interceptada por un grupo armado mientras salía de un edificio acompañado por otra persona. Tras intentar huir, fue alcanzado y recibió tres disparos que le causaron la muerte en el lugar.

Un hombre fue asesinado a plena luz del día este jueves en la comuna de Ñuñoa, en un hecho que está siendo investigado por la Fiscalía como un posible robo con intimidación y homicidio.

El ataque ocurrió cerca de las 13:00 horas, en la intersección de José Domingo Cañas con Quirihue, cuando la víctima salía de un edificio acompañado por otra persona.

Según información entregada por Carabineros, ambos hombres fueron interceptados por un vehículo celeste tipo city car, desde el cual descendieron dos sujetos armados.

“Uno queda al volante, los otros dos ocupantes descienden, amenazan a los dos sujetos con armas de fuego, lo que provoca que uno corra hacia el norte y el otro hacia el sur”, detalló el teniente coronel Cristián Tavra.

La víctima, un empresario chileno de 43 años, corrió hacia el sur, pero fue interceptado y recibió múltiples disparos que le causaron la muerte en el lugar, pese a los intentos de reanimación por parte de personal del SAMU y Carabineros.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Sergio Soto, confirmó que se investigan dos delitos: “Nos encontramos realizando diligencias con ocasión de un delito de robo con intimidación respecto de una persona de nacionalidad chilena y eventualmente también otro delito de homicidio respecto de una persona de nacionalidad chilena”.

Soto indicó que la víctima recibió tres impactos de bala que finalmente le provocaron la muerte.

Respecto a una eventual hipótesis de homicidio por encargo, fue enfático en asegurar que “es una información que no podemos confirmar al respecto”.

Sobre las circunstancias del hecho, el fiscal explicó que “a uno de los afectados se le sustrajo solamente su billetera y su teléfono celular. En cuanto a la persona fallecida, mantenía sus pertenencias en su poder. Dentro de estas, se recuperó el dinero que portaba al momento de ser agredido”.

Consultado por el monto del dinero hallado, Soto señaló que “no manejamos el origen del dinero sustraído a la víctima, solamente era una cantidad no mayor, no superaba los $300 mil”.

La Fiscalía ECOH dispuso la presencia del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y el OS9 de Carabineros para trabajar en el sitio del suceso y recopilar antecedentes que permitan aclarar el móvil del crimen.