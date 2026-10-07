Empresa de seguros de vida es multada por comercializar pólizas mediante agentes no inscritos: Fue sancionada con poco más de $2 millones

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una multa de 50 UF a Seguros de Vida Suramericana S.A. por comercializar seguros mediante agentes que no estaban inscritos en el registro correspondiente.

Según informó el organismo, la Resolución N°10681 estableció que entre junio de 2022 y febrero de 2026 la compañía operó a través de 18 agentes de ventas que no figuraban en el Registro de Agentes de Ventas de Seguros.

La CMF constató además la comercialización de seguros mediante un corredor cuya inscripción había sido cancelada del Registro de Auxiliares de Comercio de Seguros.

De acuerdo con el regulador, estos hechos infringieron los artículos 57 y 58 del DFL N°251, correspondiente a la Ley de Seguros, además de la Norma de Carácter General N°471.

La CMF recordó que las compañías de seguros deben verificar que quienes actúan como corredores y agentes de ventas estén incorporados en los registros que los habilitan para comercializar seguros, obligación que, según la resolución, no fue debidamente cumplida por la empresa.