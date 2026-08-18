Confirman multa contra McDonald’s por no otorgar feriado irrenunciable: Empresa obligó a trabajadora a prestar servicios durante Fiestas Patrias dos años seguidos

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa de 20 UTM -poco más de $1,4 millones al cierre de esta edición- aplicada a la empresa Arcos Dorados Restaurantes de Chile SpA, operadora de McDonald’s.

¿El motivo? La justicia determinó que obligaron a una trabajadora a prestar servicios durante dos feriados obligatorios e irrenunciables consecutivos el 18 de septiembre en un local de Providencia.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la resolución unánime desestimó el recurso de nulidad presentado por la cadena de comida rápida contra la sentencia del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que respaldó la sanción cursada originalmente por la Inspección del Trabajo.

El tribunal de alzada determinó que la compañía infringió el artículo 2 de la Ley 19.973 al no conceder a la empleada el descanso legal al menos una vez cada dos años, quien trabajó en las Fiestas Patrias de 2023 y 2024 sin contar con un pacto de rotación.

En el fallo, el tribunal estableció que la normativa exige otorgar este beneficio “año por medio” a quienes están excluidos del régimen general, con el propósito de resguardar el descanso y la vida familiar de los trabajadores.