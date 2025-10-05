Empadronamiento biométrico nacional para migrantes y Consejo Nacional de Pueblos Indígenas: Jeannette Jara da a conocer sus 383 propuestas de campaña

En concreto, la exministra del trabajo presentó 383 medidas en 110 páginas.

Entre los anuncios más relevantes están el empadronamiento biométrico para migrantes y establecer un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.

Sobre el segundo punto, Jara plantea en su programa que “constituiremos el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas con representación de los 11 pueblos indígenas reconocidos por la ley, asegurando la voz y participación efectiva de cada pueblo en las decisiones nacionales y regionales. Este Consejo será el eje articulador de mecanismos permanentes de participación indígena en las políticas públicas, garantizando así el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, fortaleceremos la coordinación estatal en materia indígena, superando la fragmentación institucional, para aumentar eficacia, coherencia y confianza en las políticas públicas”.

En esa misma línea, anunció que “impulsaremos el proyecto de ley que reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, reconociendo sus tierras, territorios, lenguas, derecho a la educación y formas de participación política. Incorporaremos la interculturalidad como principio transversal en la administración del Estado, evitando la discriminación arbitraria y resguardando el ejercicio de sus derechos colectivos”.

En materia deportiva, Jara propone avanzar en “la desvinculación del fútbol profesional de la Federación de Fútbol Nacional y aplicaremos estrictamente la legislación existente para erradicar la violencia en los estadios a nivel profesional y amateur, recuperando su espíritu deportivo de sana diversión y goce de las hinchadas y socios de los Clubes. Para ello fiscalizaremos las sociedades anónimas que organizan los eventos deportivos, tanto en el cumplimiento de normativas generales como específicas, junto con una permanente coordinación de una mesa de trabajo entre las fuerzas de orden y seguridad especializadas en estos eventos, la ANFP y los Clubes”.

Sobre educación, su programa plantea crear una red de “70 Liceos de Educación Técnico Profesional pública de excelencia y programa de apoyo para educación particular subvencionada. Crearemos una red nacional, inicialmente con al menos un liceo por cada Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que liderarán la mejora de la calidad de la educación media técnico profesional en sus respectivos territorios. Estos liceos contarán con infraestructura y equipamiento de punta, ofrecerán especialidades conectadas con el desarrollo sostenible y la transformación tecnológica de sus territorios, y estarán fuertemente articulados con el sector productivo y la educación superior”.