Elon Musk celebra llegada de Starlink móvil a Chile: “Esto salvará vidas”

Este martes, Elon Musk, magnate dueño de SpaceX y Starlink, celebró el que Chile se convirtiera en el primer país de Latinoamérica en habilitar la conexión directa entre teléfonos móviles comunes y satélites.

Esto luego de que se habilitara la tecnología “Direct to Device” tras una alianza entre Entel y Starlink. “Los clientes ahora pueden mantenerse conectados en las zonas más remotas con tecnología satélite a móvil”, destacaron desde Starlink.

Por su parte, Musk reposteó esta publicación de X y comentó que “esto salvará vidas de personas en lugares remotos al permitirles llamar por ayuda”. La publicación ya acumula más de 1 millón de comentarios y 36 mil me gusta.

This will save lives of people in remote locations by enabling them to call for help https://t.co/kzj2H9bXdm — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2025

La tecnología “Direct to Device” es una evolución de las redes satelitales que permite que el celular se conecte directamente a los satélites de Starlink que orbitan la Tierra, los cuales funcionan como “torres de telefonía en el espacio”.

Los usuarios y usuarias no necesitan comprar un teléfono satelital especial ni antenas externas, ya que funciona con los smartphones que ya se emplean hoy, estando el sistema diseñado para actuar como un respaldo de seguridad.

¿Cómo funciona la conexión satelital en el celular?

Es automático : Cuando tu teléfono detecte que no hay cobertura de ninguna red móvil terrestre, se conectará automáticamente a la red de satélites de Starlink .

Tiene un requisito clave: Para que esto funcione, debes tener el servicio de Roaming activado en tu celular.

Solo en zonas sin señal: Este servicio solo se activa cuando estás en zonas aisladas (“zonas muertas”); si hay antenas terrestres cerca, tu teléfono usará la red normal.

¿Qué puedo hacer con esta conexión en su primera etapa?

El servicio de conexión satelital de Starlink se implementará en tres etapas, permitiendo en su primera fase:

Enviar y recibir mensajes de texto (SMS) a cualquier compañía. Al ser tecnología satelital, el envío del SMS podría tardar unos minutos en concretarse.

Solo texto: No podrás enviar fotos, videos ni audios de WhatsApp por ahora.

En el futuro, se avanzará hacia el acceso a datos móviles (internet) y finalmente a las llamadas de voz.

¿Qué celulares son compatibles con la conexión satelital de Starlink?

Muchos de los modelos que se comercializan actualmente serán compatibles. Entel dispuso un listado de compatibilidad en su sitio web para que los usuarios verifiquen sus equipos.

Para asegurar el funcionamiento, es vital que el equipo cuente con la última versión de su sistema operativo disponible.

Este avance es el inicio de la alianza entre Entel y Starlink, por lo que se espera que el resto de las empresas se sumen con nuevos acuerdos con esta y otras compañías.