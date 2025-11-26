Elon Musk celebra llegada de Starlink móvil a Chile: “Esto salvará vidas”

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
La publicación del magnate sudafricano ya acumula más de 1 millón de comentarios y 36 mil me gusta.
Este martes, Elon Musk, magnate dueño de SpaceX y Starlink, celebró el que Chile se convirtiera en el primer país de Latinoamérica en habilitar la conexión directa entre teléfonos móviles comunes y satélites.
Esto luego de que se habilitara la tecnología “Direct to Device” tras una alianza entre Entel y Starlink. “Los clientes ahora pueden mantenerse conectados en las zonas más remotas con tecnología satélite a móvil”, destacaron desde Starlink.
Por su parte, Musk reposteó esta publicación de X y comentó que “esto salvará vidas de personas en lugares remotos al permitirles llamar por ayuda”. La publicación ya acumula más de 1 millón de comentarios y 36 mil me gusta.
This will save lives of people in remote locations by enabling them to call for help https://t.co/kzj2H9bXdm
— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2025
La tecnología “Direct to Device” es una evolución de las redes satelitales que permite que el celular se conecte directamente a los satélites de Starlink que orbitan la Tierra, los cuales funcionan como “torres de telefonía en el espacio”.
Los usuarios y usuarias no necesitan comprar un teléfono satelital especial ni antenas externas, ya que funciona con los smartphones que ya se emplean hoy, estando el sistema diseñado para actuar como un respaldo de seguridad.
El servicio de conexión satelital de Starlink se implementará en tres etapas, permitiendo en su primera fase:
Desde hoy Chile cuenta con tecnología Direct to Device, conectando celulares con satélites que operan en el espacio 🌃📡
Esta tecnología, habilitada por @subtel_chile e implementada por @entel, nos permitirá llegar a zonas donde hasta ahora no contábamos con cobertura digital. pic.twitter.com/aGraoakgLh
— Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) November 24, 2025
