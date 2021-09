Diversas han sido las celebraciones y elogios de autoridades del país, luego que la prestigiosa revista Time destacara a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021.

La publicación señala que la convencional constituyente representante del pueblo mapuche es una “mujer brillante y distinguida académica con dos doctorados, que ha hablado del amor y de escucharse”.

“La hermosa piel oscura de los mestizos y los pueblos indígenas se ha mantenido fuera de los pasillos del poder, pero es en esos pasillos que ahora camina Elisa Loncón Antileo. A su luz, las niñas y niños indígenas pueden ver la posibilidad de un futuro mejor”, menciona el escrito.

Parlamentarios, convencionales, candidatos presidenciales y otras autoridades, han celebrado a través de redes sociales el reconocimiento hacia la presidenta del órgano redactor.

Por ejemplo, el diputado y postulante a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dijo que “la Convención tiene una tremenda presidenta y no me extraña que Time destaque a Elisa Loncón como una de las personas más influyentes. A diferencia de la actual administración, nuestro futuro gobierno estará al servicio de este proceso”.

Por su parte, la senadora y también candidata presidencial Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) sostuvo que “la riqueza de la plurinacionalidad de Chile hoy tiene rostro y voz de mujer ante el mundo”. “Mis más profundas felicitaciones a la presidenta de la Convención Constitucional”.

En tanto, el vicepresidente del órgano redactor, Jaime Bassa, afirmó eufóricamente que “¡tenemos un lujo de presidenta! ¡Un honor trabajar contigo, Elisa Loncón!”.

