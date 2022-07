“Desde que se instaló el Estado de Chile, no se habían resuelto los conflictos que tiene el Estado con los pueblos originarios“, expresó la ex convencional Mapuche, Elisa Loncon, en el marco de una entrevista en que abordó, entre otras cosas, su visión respecto del proyecto de nueva Constitución, poniendo el foco en despejar las dudas respecto a temas como los escaños reservados en el poder legislativo, el Estado Plurinacional, el reconocimiento a los pueblos originarios y los conflictos en la macrozona sur con algunos representantes del pueblo Mapuche.

En conversación con Emol, Loncon fue directa sobre lo que espera que suceda con el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional en caso de que gane el Apruebo: “Que se pluralice la democracia, porque no podemos depender de un solo tipo de democracia, que es la representativa, sino que tiene que ser participativa y que los pueblos indígenas participen de las decisiones respecto de sus planes de vida”.

Respecto a las críticas del Rechazo, que acusan se estaría faltando a la “igualdad de la ley” con los puntos que el proyecto de Constitución concede a los pueblos originarios, la doctora, lingüista y profesora universitaria manifestó: “Están manipulando el discurso para aumentar el Rechazo. Lo cierto es que esta nueva Constitución desplazó a los mercaderes del templo“, destacando que “no es cierto que esta Constitución divida, porque dice que Chile es un Estado indivisible y tampoco es una Constitución que genera privilegios, sino que reparte”.

De esta manera, Loncon precisó que “si un pueblo indígena tiene derecho a tener escaños reservados es porque se le reconoce su condición de nación y una nación es un colectivo que tiene una historia propia“.

Lee también: Presidente Boric por día de los Pueblos Originarios: “No basta solo con los reconocimientos simbólicos”



Según detalló el portal Lupa Constitucional, “el Artículo 66, contenido en el capítulo sobre Derechos Fundamentales y garantías indica que: ‘Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen'”.

“El concepto de ‘consulta’ también aparece en el Artículo 191, sobre la participación en las entidades territoriales en el Estado regional: ‘Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución'”, indicó la web.

Por su parte, la ex convencional señaló: “Recordemos que el objetivo de una consulta es ‘llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento’ a las medidas propuestas por el Estado”, agregando quue “esto se realiza a través de un proceso de deliberación interna e informada y en diálogo con el Gobierno”.

En tanto, interpelada sobre los conflictos en la macrozona sur que involucran a representantes del pueblo Mapuche, Loncon manifestó que “en mi época de niña se aplicaba la Ley de Seguridad Interior del Estado y se llevaban presas a las comunidades que buscaban recuperar tierras. Ahora es el estado de excepción. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay otra política. No hay política para el desarrollo de la autonomía de los pueblos, de sus lenguas, de sus culturas”. No obstante, indicó esperanzada que, de aprobarse, la nueva Constitución si podría ayudar a resolver las tensiones, “Porque va a ver a los pueblos de manera integral, con derechos sociales, con derechos lingüísticos, derechos culturales y no va a ser una restricción desde la mirada de seguridad interior del Estado”.