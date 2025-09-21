País onu

Eligen a Chile como integrante de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU

21.09.2025 / 17:43

Chile fue elegido como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el período 2025-2027, en el marco de la 69ª Conferencia General de la entidad.

Desde Cancillería valoraron esta decisión que “ratifica el compromiso de Chile con el multilateralismo, el desarme nuclear, la no proliferación y promoción del uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear”.

El ministerio señaló que esto también da cuenta de la convicción del Ejecutivo de que “la ciencia y la tecnología nucleares deben estar siempre al servicio del desarrollo y la dignidad humana”.

Junto a Chile, también fueron elegidos como integrantes de la Junta de Gobernadores Arabia Saudita, Bélgica, Filipinas, Jordania, Lituania, Níger, Perú, Portugal, Rumania y Togo.

El OIEA tiene por objeto promover la “utilización de las tecnologías nucleares con fines pacíficos y en condiciones de seguridad tecnológica y física”, según consigna en su sitio web.

