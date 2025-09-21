Eligen a Chile como integrante de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU

Cancillería valoró esta decisión que “ratifica el compromiso de Chile con el multilateralismo, el desarme nuclear, la no proliferación y promoción del uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear”.

Chile fue elegido como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el período 2025-2027, en el marco de la 69ª Conferencia General de la entidad.

El ministerio señaló que esto también da cuenta de la convicción del Ejecutivo de que “la ciencia y la tecnología nucleares deben estar siempre al servicio del desarrollo y la dignidad humana”.

Junto a Chile, también fueron elegidos como integrantes de la Junta de Gobernadores Arabia Saudita, Bélgica, Filipinas, Jordania, Lituania, Níger, Perú, Portugal, Rumania y Togo.

El OIEA tiene por objeto promover la “utilización de las tecnologías nucleares con fines pacíficos y en condiciones de seguridad tecnológica y física”, según consigna en su sitio web.