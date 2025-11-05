Elecciones 2025: Quiénes son los candidatos al Senado por la Región del Maule
05.11.2025 / 21:25
El 16 de noviembre, la Región del Maule deberá renovar sus senadores, al igual que otras seis regiones del país. En el oficialismo, se enfrentarán en dos listas distintas Paulina Vodanovic y Jaime Naranjo, quienes han protagonizado diversos cruces en el marco de la carrera parlamentaria.
La carrera parlamentaria en la Región del Maule no ha estado exenta de polémicas. Durante este periodo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, enfrentó diversos cruces con el diputado Jaime Naranjo, en el marco de la disputa electoral por la 9ª circunscripción. Ambos, en listas distintas del oficialismo, se medirán este 16 de noviembre.
En la oposición, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma Álamos, busca convertirse en uno de los cinco legisladores que serán escogidos para llegar a la Cámara Alta.
Estos son los aspirantes al Senado:
B. Verdes, regionalistas y humanistas
11 Felipe Durán Martínez – Acción Humanista
12 Tomás Bize Brintrup – Acción Humanista
13 Alejandra Molina Tobar – Federación Regionalista Verde Social
14 Jaime Naranjo Ortiz – Independiente Federación Regionalista Verde Social
15 Carla Fernández Riffo – Independiente Federación Regionalista Verde Social
C. Unidad por Chile
16. Paulina Vodanovic Rojas – Socialista de Chile
17. Sixto González Soto – Comunista de Chile
18. Beatriz Sánchez Muñoz – Frente Amplio
19. Ricardo Lizama Soto – Por la Democracia
20. Juan Carlos Figueroa Urrutia – Demócrata Cristiano
21. Alexis Sepúlveda Soto – Radical de Chile
G. Partido Alianza Verde Popular
22. Kim Nikki Gutiérrez Ulloa
23. Carlos Eugenio Ravera Fernández
I. Partido de la Gente
24. Mario Campos Rojas
25. Claudia Sosa Flores
26. Paulina Miranda Barriga
27. Cecilia González Bello
28. Yenny Soto Avendaño
J. Chile Grande y Unido
29. Ian Mac-Niven Carlsson – Independiente/ Demócratas Chile
30. Hugo Rey Martínez – Renovación Nacional
31. Andrea Balladares Letelier – Renovación Nacional
32. Patricia Labra Besserer – Independiente/ Unión Demócrata Independiente
33. Juan Antonio Coloma Álamos – Unión Demócrata Independiente
K. cambio por chile
34. Juan Castro Prieto – Social Cristiano
35. Camila Soto Rodríguez – Social Cristiano
36. Felipe González López – Social Cristiano
37. Ignacio Urrutia Bonilla – Republicano de Chile
38. Cristian Vial Maceratta – Independiente Republicano de Chile
39. Pablo Catalán Ramírez – Nacional Libertario
Candidatura independiente
40. Juan Francisco Pulgar Castillo
