Elecciones 2025: Quiénes son los candidatos al Senado por la Región del Maule

El 16 de noviembre, la Región del Maule deberá renovar sus senadores, al igual que otras seis regiones del país. En el oficialismo, se enfrentarán en dos listas distintas Paulina Vodanovic y Jaime Naranjo, quienes han protagonizado diversos cruces en el marco de la carrera parlamentaria.

La carrera parlamentaria en la Región del Maule no ha estado exenta de polémicas. Durante este periodo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, enfrentó diversos cruces con el diputado Jaime Naranjo, en el marco de la disputa electoral por la 9ª circunscripción. Ambos, en listas distintas del oficialismo, se medirán este 16 de noviembre.

En la oposición, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma Álamos, busca convertirse en uno de los cinco legisladores que serán escogidos para llegar a la Cámara Alta.

Estos son los aspirantes al Senado:

B. Verdes, regionalistas y humanistas

11 Felipe Durán Martínez – Acción Humanista

12 Tomás Bize Brintrup – Acción Humanista

13 Alejandra Molina Tobar – Federación Regionalista Verde Social

14 Jaime Naranjo Ortiz – Independiente Federación Regionalista Verde Social

15 Carla Fernández Riffo – Independiente Federación Regionalista Verde Social

C. Unidad por Chile

16. Paulina Vodanovic Rojas – Socialista de Chile

17. Sixto González Soto – Comunista de Chile

18. Beatriz Sánchez Muñoz – Frente Amplio

19. Ricardo Lizama Soto – Por la Democracia

20. Juan Carlos Figueroa Urrutia – Demócrata Cristiano

21. Alexis Sepúlveda Soto – Radical de Chile

G. Partido Alianza Verde Popular

22. Kim Nikki Gutiérrez Ulloa

23. Carlos Eugenio Ravera Fernández

I. Partido de la Gente

24. Mario Campos Rojas

25. Claudia Sosa Flores

26. Paulina Miranda Barriga

27. Cecilia González Bello

28. Yenny Soto Avendaño

J. Chile Grande y Unido

29. Ian Mac-Niven Carlsson – Independiente/ Demócratas Chile

30. Hugo Rey Martínez – Renovación Nacional

31. Andrea Balladares Letelier – Renovación Nacional

32. Patricia Labra Besserer – Independiente/ Unión Demócrata Independiente

33. Juan Antonio Coloma Álamos – Unión Demócrata Independiente

K. cambio por chile

34. Juan Castro Prieto – Social Cristiano

35. Camila Soto Rodríguez – Social Cristiano

36. Felipe González López – Social Cristiano

37. Ignacio Urrutia Bonilla – Republicano de Chile

38. Cristian Vial Maceratta – Independiente Republicano de Chile

39. Pablo Catalán Ramírez – Nacional Libertario

Candidatura independiente

40. Juan Francisco Pulgar Castillo