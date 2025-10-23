Elecciones 2025: funciones, plazos, excusas y sanciones de los vocales de mesa

El Servel dará a conocer este sábado quiénes deberán integrar las mesas en las elecciones de noviembre.

El proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre, y una de las labores fundamentales para su desarrollo será la designación de los vocales de mesa.

En la antesala de la votación, el Servicio Electoral (Servel) publicará este sábado 25 de octubre la nómina oficial de las personas seleccionadas para cumplir con esta función, disponible en su sitio webwww.servel.cl

Funciones y pagos de los vocales de mesa

Los ciudadanos designados deberán instalar las mesas receptoras de sufragios en el local asignado, entregar las papeletas a los votantes, resguardar el proceso y asistir a los sufragantes durante la jornada electoral.

Cada mesa debe contar con un mínimo de tres vocales para constituirse, quienes asumirán los roles de presidente, secretario y comisario. En caso de no alcanzarse el número mínimo, se designará a los primeros votantes que lleguen al local como reemplazantes para completar la mesa.

Los vocales de mesa recibirán una remuneración de $26.000, y quienes ejerzan por primera vez y asistan a la capacitación previa al día de las elecciones obtendrán una bonificación adicional de 0,22 UF (aproximadamente $8.600).

Causales de justificación y sanciones

Quienes sean seleccionados y no puedan cumplir con la labor deberán presentar una justificación ante las autoridades correspondientes entre el 27 y 29 de octubre. El 1 de noviembre se publicará la lista de reemplazantes.

Entre las causales para excusarse se incluyen:

Estar fuera del país.

Tener más de 70 años.

Encontrarse a más de 300 kilómetros del lugar de votación.

Acreditar una enfermedad o condición médica.

Cumplir funciones en establecimientos hospitalarios.

Estar embarazada dentro de las seis semanas previas al parto o hasta 24 semanas después del mismo.

En caso de no justificar la ausencia, esta será considerada una infracción electoral, sancionada con multas que van desde $138.500 hasta $554.000, según la legislación vigente.