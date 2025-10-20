Elecciones 2025: Candidatos presidenciales reciben propuestas en salud y seguridad del proyecto “Tenemos que Hablar de Chile”

De cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, los coordinadores programáticos recibieron los resultados del “Proyecto Propuestas Ciudadanas”, que abordan las principales demandas de la población, entre las que destacan salud y seguridad.

En la recta final de las elecciones presidenciales, se dieron a conocer los resultados del Proyecto Propuestas Ciudadanas a los coordinadores programáticos de los abanderados.

La instancia fue convocada por la plataforma Tenemos que Hablar de Chile, junto a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica.

El documento fue entregado a:

Nicolás Delpín Redondo, coordinador programático del comando de Marco Enríquez-Ominami .

. Carmen Soza del Río, coordinadora programática del comando de José Antonio Kast y directora ejecutiva de Ideas Republicanas.

y directora ejecutiva de Ideas Republicanas. Camila Miranda Medina, coordinadora programática del comando de Jeannette Jara .

. Magdalena Vergara Vial, integrante del equipo programático del comando de Evelyn Matthei .

. Ricardo Fábrega Lacoa, coordinador programático del comando de Harold Mayne-Nicholls .

. María Elena Bello Merino, coordinadora programática del comando de Franco Parisi.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, comentó que se trata de un “trabajo con participación de muchas personas y que ha tenido distintas etapas de consultas, con encuentros presenciales y luego análisis de la información recogida. Los distintos coordinadores programáticos de las candidaturas presidenciales comentaron estos resultados y los vincularon con sus propios programas. Son voces muy constructivas, complementarias, y esperamos que este ánimo se proyecte al país”.

Por su parte, el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, complementó: “En esta etapa se presentan 39 propuestas ciudadanas construidas a partir de la participación de miles de personas a lo largo del país. Que estas ideas sean escuchadas por los equipos programáticos de las candidaturas es un paso fundamental. Con esto aportamos a que la voz de la ciudadanía incida directamente en las agendas de quienes tendrán la responsabilidad de conducir Chile en el nuevo ciclo que comienza. Escuchar, dialogar y construir juntos es la base para recuperar las confianzas y proyectar un país más justo y esperanzador”.

Más de un año de trabajo y diálogo ciudadano

Durante un año se desarrolló este proyecto, que logró convocar a cerca de 10 mil personas en distintas etapas de diálogo y priorización.

El proceso se inició en octubre de 2024 con una Consulta Digital Individual, que recogió las opiniones de más de ocho mil personas, y continuó con el Encuentro por Chile, realizado en noviembre del mismo año, que convocó a más de 700 representantes del mundo académico, social, político y empresarial, incluyendo al Presidente de la República, Gabriel Boric.

En 2025, la iniciativa avanzó con una serie de talleres de expertos en áreas como Seguridad, Economía y Empleo, Salud, Educación y Estado y Política, donde se evaluó la factibilidad de las propuestas ciudadanas. Posteriormente, una nueva consulta digital permitió priorizar las 39 medidas finales, que hoy forman parte del Informe Propuestas Ciudadanas.

El documento presentado a los equipos programáticos contiene 39 propuestas que expresan las principales demandas, preocupaciones y esperanzas de las personas.

Según el informe, estas propuestas “no constituyen aún políticas públicas específicas, sino que representan metas colectivas, directrices y orientaciones sobre las cuales la institucionalidad debería trabajar”.

Junto con las propuestas, el documento identifica cinco narrativas ciudadanas que resumen las emociones predominantes en el proceso: desesperanza, miedo, incertidumbre, orfandad y potencial.

La subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, Valentina Rosas, hizo un balance del encuentro: “Quedamos muy contentos con la instancia. Tuvimos una discusión de ideas importante respecto de cómo coinciden nuestras propuestas con los programas presidenciales de casi todos los candidatos. Esto es parte del ejercicio democrático de encontrarnos, de discutir sobre aquello que queremos para el país desde los distintos frentes, y es lo que podemos aportar”.

“Tenemos urgencias de las cuales hacernos cargo”

Fábrega destacó que “compartimos el diagnóstico que tiene la gente y las propuestas técnicas que hacemos en función de esas demandas”.

Por su parte, Soza afirmó que el documento tiene mucha sintonía con las propuestas de la carta presidencial del Partido Republicano: “En el fondo, vemos que todos sabemos qué es lo que hay que hacer y que tenemos urgencias de las cuales hacernos cargo”.

Miranda agregó:“Tenemos que Hablar de Chile es una experiencia de encuentro y reflexión ciudadana, donde las personas ponen sus puntos sobre la mesa, y eso es justamente lo que necesitamos”.

Vergara valoró el espacio: “Ha ayudado mucho también a los diagnósticos, a pensar cómo recuperamos esa esperanza y esa confianza, frente a la falta de certezas y el miedo que hoy manifiesta la ciudadanía. Escuchar a los otros candidatos, a la rectora, en fin, nos permite trabajar de forma conjunta para sacar al país adelante”.

Resultados del Proyecto Propuestas Ciudadanas