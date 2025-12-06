Elecciones 2025: ¿Cómo será la papeleta para la segunda vuelta presidencial?

El próximo domingo 14 de diciembre, se realizará la segunda vuelta presidencial que determinará al próximo Presidente de Chile.

El próximo domingo 16 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, en la cual se enfrentarán la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el representante de Republicanos el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast.

Al igual que las elecciones de primera vuelta y parlamentarias del pasado 16 de noviembre, la participación es de carácter obligatorio, por lo que ausentarse al deber cívico será castigado con multas que que fluctúan entre 0,5 y 1,5 UTM.

¿Cómo será el voto para la segunda vuelta?

El Servicio Electoral (Servel) reveló el facsímil con el voto para la segunda vuelta presidencial de Chile.

En la papeleta, los candidatos presidenciales mantienen el número y orden que tenían en la primera vuelta, es decir, Jeannette Jara aparecerá primera con el número 2, mientras que José Antonio Kast tendrá el número 5.

Revisa a continuación cómo se verá la papeleta

Puedes revisar acá la papeleta para la segunda vuelta y la forma de doblar el voto