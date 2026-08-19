El intenso despliegue de Gabriel Boric: Se alista para el Congreso Panamericano en Uruguay donde debatirá sobre el futuro del progresismo

El expresidente Gabriel Boric ha tenido un intenso despliegue en la contingencia nacional. Recientemente, participó en la presentación del libro La resaca, de Eugenio Tironi; también se pronunció sobre los resultados de las elecciones internas del Frente Amplio (FA) y, durante la presentación del libro La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), del exministro de Hacienda Mario Marcel, comentó la reforma constitucional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.

Asimismo, ha deslizado diversas reflexiones que ha publicado en su cuenta de X. Entre ellas, destaca la reacción que generó su intervención durante la presentación del libro de Tironi, donde realizó una autocrítica respecto de la conformación del primer gabinete de su administración.

Se ha generado un interesante debate a partir de mi intervención en la presentación del libro “La Resaca” de Eugenio Tironi, sobre su contenido (aunque a veces sea sobre intencionados titulares), su pertinencia y oportunidad. A propósito de esto, me nace una reflexión que quiero… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 14, 2026

“Estoy convencido de que desde la izquierda siempre, pero en particular después de una derrota tan categórica como la sufrida en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, tenemos el deber de reflexionar sobre nuestras propias acciones y convicciones. Debemos hacerlo por iniciativa propia, en privado y también en público”, publicó el pasado 14 de agosto.

Luego, tras el proceso electoral interno que enfrentó el FA, subrayó que “la tarea de construir Partido y reivindicar día a día la política como herramienta honesta de transformación social con convicción y esperanza es un desafío gigante en esta época. Tenemos que estar a la altura”.

Su última intervención estuvo centrada en el rol de la oposición y la agenda de seguridad del actual mandatario, José Antonio Kast.

“Toda la oposición rechazó la reforma regresiva del Presidente, y yo espero que haya una oposición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quieren instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del Presidente de la República, con una limitación de libertades inédita que no se había visto en la democracia chilena”, enfatizó el militante del Frente Amplio (FA).

Cabe mencionar que el nuevo estado de excepción que propone el Ejecutivo, en caso de ser aprobado en el Congreso, se podrá decretar ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, y será el Presidente de la República quien lo declare y determine las zonas donde se aplicará. La medida podrá extenderse hasta por 120 días y ser prorrogada una vez por el Mandatario, lo que permitiría extender su duración hasta por 240 días.

En paralelo, el exjefe de Estado se prepara para participar en la tercera versión del Congreso Panamericano, que se realizará entre el jueves 20 y el domingo 23 de agosto en Montevideo, Uruguay.

La agenda de Gabriel Boric en Uruguay

El exdiputado encabezará el lanzamiento de la revista latinoamericana Nueva Sociedad este jueves 20 de agosto, a las 18:00 horas (hora local), junto a Pablo Stefanoni, jefe de redacción de la revista, y Constanza Moreira, senadora uruguaya del Frente Amplio. En la instancia analizarán el futuro de las fuerzas progresistas en el mundo.

La actividad será transmitida a través del canal oficial de Nueva Sociedad en YouTube.

El viernes 21 de agosto, Boric asistirá a la apertura oficial del Congreso Panamericano en el Palacio Legislativo. La ceremonia será liderada por el Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a legisladores, ministros y líderes políticos de 15 países de América: Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

Finalmente, el exdirigente estudiantil será parte de un encuentro público con oradores destacados, invitados e invitadas especiales y delegadas y delegados del Congreso en el Teatro Solís, actividad que comenzará a las 15:00 horas (hora local).