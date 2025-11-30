EFE Sur abre investigación tras incidente entre guardia y mujer con movilidad reducida: “Lamentamos profundamente esta situación”

La empresa EFE Sur, a través de una declaración pública, indicó que, respecto al video del incidente entre una guardia y una mujer con movilidad reducida, “se activaron procedimientos internos para investigar en detalle lo ocurrido, esclarecer los hechos y adoptar las medidas que correspondan”.

El servicio de Biotren EFE Sur, en la Región del Biobío, se refirió mediante una declaración pública a un registro audiovisual que se viralizó en redes sociales, donde una mujer con movilidad reducida protagonizó una discusión con una guardia de seguridad debido a problemas de accesibilidad.

La situación comenzó a escalar cuando la trabajadora le dijo: “Abusas de tu condición, no me importa que me funes, amenazas a mis compañeros”. Fue en ese momento cuando la trabajadora realizó un movimiento que provocó que la mujer cayera de su silla al suelo.

Por su parte, EFE Sur, a través de un comunicado, expuso: “Como empresa, nuestro compromiso irrestricto es garantizar un servicio seguro y respetuoso para todas las personas que utilizan nuestra red. Por lo mismo, contamos con accesibilidad universal en todas las estaciones y trenes, además de un canal de denuncias para alertar de cualquier tipo de problema al interior de carros y andenes”.

Asimismo, precisó que posee políticas de atención para personas con movilidad reducida, mediante una tarjeta personalizada e intransferible que permite a los pasajeros en situación de discapacidad viajar de manera gratuita en todo horario, durante los 365 días del año, con renovación anual.

En caso de no contar con ella, la persona debe acercarse a la Oficina de Atención al Cliente, donde el beneficio de gratuidad se activa con la obtención de dicha identificación.

“Lamentamos profundamente esta situación; se trata de un hecho excepcional que no representa los estándares ni el compromiso de EFE Sur con las personas en situación de discapacidad y/o movilidad reducida. No obstante, con el propósito de reforzar una experiencia de viaje inclusiva y respetuosa, continuaremos fortaleciendo nuestras campañas educativas, así como las capacitaciones para todo el personal interno y externo de atención al público”, subrayó la empresa.

Además, en el escrito se detalló que “respecto del video que ha circulado en redes sociales, conocidos los antecedentes, se activaron procedimientos internos para investigar en detalle lo ocurrido, esclarecer los hechos y adoptar las medidas que correspondan”.

“Se ha requerido a la empresa de seguridad externa que retire a la guardia de sus funciones en EFE Sur, con el fin de que no preste servicios en ninguna de sus dependencias”, reportó la compañía, agregando que tomarán contacto con la persona afectada para ofrecer el acompañamiento oportuno.