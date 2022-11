Las orientaciones respecto al calendario escolar para el año 2023 generaron molestia entre la oposición, ante la introducción de modificaciones como la eliminación de la conmemoración del día del Carabinero que tiene lugar el 27 de abril, el de la Fuerza Aérea del 21 de abril y de las Glorias del Ejército, ya que la semana del 18 de septiembre se describe como “Fiestas Patrias”.

En ese contexto, es que el diputado Hotuiti Teao ofició al Ministerio de Educación para explique los motivos por los que estas fechas no se encuentran entre las orientaciones que serán entregadas a cada Seremi, para que cada una disponga en su región el “Calendario Escolar”.

Asimismo, y a través de sus redes sociales, el ex ministro de Defensa Mario Desbordes, emplazó al ministro Marco Antonio Ávila a entregar una explicación y acusó al Ejecutivo de agregar “varios días al gusto de la coalición de gobierno”. “No aprendieron nada del 4S, el país no es de ustedes. Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo“, añadió el ex carabinero.

Acusación basada en que, por ejemplo, respecto calendario escolar de la Región Metropolitana 2022, aparece la orientación a conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero (31 de marzo) de la Salud Sexual (4 de septiembre) y de la Concientización sobre Tsunami (6 de noviembre).

Por otro lado, en los lineamientos enviados a las Seremi se incluyó la incorporación de más instancias de reflexión y encuentro al interior de las comunidades educativas. Se propuso avanzar en jornadas de educación no sexista y en la conmemoración del Mes de la Memoria y la Democracia.

La respuesta de la Subsecretaría de Educación

Según consignó La Tercera, la Subsecretaría de Educación explicó que “estas corresponden a orientaciones generales y no al calendario escolar de cada región, cuya elaboración es responsabilidad exclusiva de las Seremi, que deben informarlo tanto a las comunidades como al Mineduc cuando lo elaboren”

En esa línea, aclararon “categóricamente que no se ha retirado el día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado”.

“Esto no quiere decir, en ningún caso, que ese día no vaya a estar en los calendarios escolares, y menos que no sea conmemorado en los establecimientos”.