Eclipse de Sol “anillo de fuego” en Chile: Estos son los porcentajes de visibilidad desde el norte hasta el extremo sur

El evento astronómico se podrá disfrutar en distintas zonas del país durante la tarde de hoy. Revisa aquí los detalles.

(CNN en Español/CNN Chile) –Los eclipses solares anulares ocurren cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol en el momento en que la Luna está cerca o en el punto más lejano de su órbita desde la Tierra, por lo que no puede bloquear completamente al Sol como lo hace durante un eclipse solar total. En cambio, la brillante luz del Sol rodea la sombra de la Luna, lo que crea el llamado “anillo de fuego”.

La trayectoria del evento de eclipse anular de octubre avanzará sobre los océanos Pacífico y Atlántico y la Antártida, pero quienes se encuentran en el remoto territorio del sureste del Pacífico de Rapa Nui, también conocido como Isla de Pascua, y en partes de Argentina y Chile, pueden ver el fenómeno del “anillo de fuego” si los cielos están despejados.

Mientras tanto, un eclipse solar parcial en forma de media luna será visible en Hawai, la Samoa Americana, Brasil, Fiyi, la Polinesia Francesa, México, Nueva Zelandia, las Islas Pitcairn, Kiribati, Tonga, Uruguay, Georgia del Sur, las Islas Malvinas y muchos otros lugares. Para ver si el eclipse parcial será visible en tu zona, consulta el sitio web de Time and Date.

Si te encuentras en la trayectoria del eclipse parcial o anular y planeas observar cualquiera de los espectáculos celestiales, asegúrate de tener un par de gafas de eclipse certificadas o un visor solar de mano. Los dañinos rayos del sol nunca estarán completamente fuera de vista y observar estos eventos podría dañar tus ojos si miras directamente al Sol.

La trayectoria del eclipse

El eclipse también ofrecerá un espectáculo para los observadores del cielo en tierra. El eclipse anular será visible por primera vez sobre tierra en la remota isla de Rapa Nui, famosa por las estatuas de estatuas monolíticas que se encuentran en toda la isla, a las 3:07 p.m. (hora de Miami), y el “anillo de fuego” tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos, según EarthSky.

Cómo ver el eclipse de manera segura

Nunca es seguro mirar directamente al Sol sin usar protección especializada, por lo que no hay ninguna fase de un eclipse anular que sea segura para ver a simple vista porque la luz del Sol nunca está completamente bloqueada.

Si no tienes gafas de eclipse certificadas o usas un visor solar de mano para observar el eclipse anular, puedes usar un telescopio, binoculares o cámara que tenga un filtro solar especial en la parte delantera, que actúa de la misma manera que las gafas de eclipse. Pero no mires a través de ningún dispositivo óptico —lente de cámara, telescopio, binoculares— mientras usas gafas de eclipse o un visor solar de mano, según la NASA. Los rayos solares aún pueden quemar el filtro de las gafas o el visor, dado lo concentrados que pueden estar a través de un dispositivo óptico, y pueden causar graves daños oculares.

Las gafas de sol no funcionarán en lugar de las gafas de eclipse o los visores solares, que son miles de veces más oscuros y se mantienen a un estándar internacional. No uses gafas de eclipse o visores solares rotos, rayados o dañados.

Los eclipses también se pueden ver indirectamente usando un proyector de agujero de alfiler, como un agujero perforado en una tarjeta de índice. Estos visores caseros funcionan si se coloca de espaldas al Sol y se sostiene la tarjeta. El agujero proyecta una imagen del Sol en el suelo u otras superficies. Pero nunca mires directamente al Sol a través del agujero.

Otros proyectores de agujero de alfiler que puedes tener a mano incluyen coladores, sombreros de paja o cualquier cosa con pequeños agujeros. O simplemente puedes levantar las manos, espaciar los dedos y cruzarlos entre sí para crear un patrón de rejilla. El pequeño espacio entre ellos reflejará la media luna del Sol durante un eclipse parcial o un anillo durante el eclipse anular.

¿Estás parado junto a un árbol frondoso? Los pequeños espacios entre las hojas salpicarán patrones de la fase del eclipse en el suelo.

Si vas a estar sentado afuera por un tiempo esperando el eclipse, no olvides aplicarte protector solar y usar un sombrero para proteger la piel.

Visibilidad del eclipse en Chile

La astrónoma Jennifer Anguita en CNN Tiempo entregó todos los detalles necesarios para conocer el próximo eclipse de Sol conocido como “anillo de fuego”.

Según Anguita, el eclipse se podrá observar este miércoles 2 de octubre, desde las 12:45 hasta las 18:30 horas.

Cerca de las 17:30 horas será el punto máximo del eclipse entre la luna y el Sol, alcanzando un 90% de oscuridad, para luego empezar a separarse nuevamente.

Este evento astronómico será visible principalmente en la zona sur, incluyendo Aysén, Coyhaique y las regiones aledañas, y en menor medida en la zona central, como Valparaíso y la Región Metropolitana.

¡Prepárate para el eclipse anular! 🌒

Si bien en la Patagonia y Rapa Nui el eclipse será de más del 90%, esta experiencia podrá ser vivida en distintas zonas del país 🇨🇱

Conoce la información en https://t.co/wmBFhBS5hN pic.twitter.com/DoslIRSzYP — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 1, 2024

Según el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), estos son los porcentajes de visibilidad del eclipse: