Disminución de recursos para Becas Chile y reducción de hasta 82% en FONDEQUIP: Las claves del Presupuesto 2027 en Ciencia

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, uno de los ministerios que enfrentará recortes, en caso de que la propuesta sea aprobada por el Congreso, es el de Ciencia, Conocimiento e Innovación.

En la partida del Ministerio de Ciencia, Conocimiento e Innovación se propone una reducción de 7,4%. En concreto, esto implica una baja de $588.756 millones en 2026 a $545.355 millones en 2027.

Entre los programas que podrían verse afectados, en caso de que se apruebe la propuesta del Ejecutivo, destaca Becas Chile. En 2026 contó con una asignación de $23.717 millones, mientras que para 2027 se proponen $21.810 millones. Esto significa una diferencia de $1.907 millones, equivalente a un 8%.

En el caso de las Becas Nacionales de Postgrado, en 2026 fueron asignados $67.006 millones, mientras que para 2027 se estiman $65.469 millones. Esto equivale a una baja de 2,29%.

También destaca una reducción presupuestaria en el Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (FONDEQUIP), que disminuye casi un 82%. El programa pasa de $15.526 millones en 2026 a $2.921 millones en 2027, lo que representa una reducción de $12.605 millones.

A esto se suma el Programa de Inserción de Investigadores, que pasa de $5.069 millones en 2026 a $2.646 millones en 2027, equivalente a un 47,8% menos.

Para 2026, el presupuesto considera $4.060 millones destinados al sector privado y $1.009 millones para entidades públicas. En la propuesta para 2027, los montos bajan a $1.210 millones en el primer caso y suben a $1.436 millones en el segundo.

Otro programa que tendrá una menor asignación de recursos es el Apoyo a la Innovación en Educación Superior (INES), que contempla un 70% menos de recursos, pasando de $8.945 millones en 2026 a $2.748 millones en 2027.