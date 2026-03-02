País santiago

Dirigentes sociales se movilizan en la Alameda este “súper lunes”: Emplazan al Gobierno para reponer subsidios habitacionales

Por CNN Chile

02.03.2026 / 08:49

La convocatoria se realizó en el exterior de la estación de Metro Los Héroes, durante este primer lunes de marzo.

Durante la mañana de este lunes, un grupo de pobladores del Movimiento Solidario Vida Digna se desplazó por la Alameda, en el centro de Santiago.

La convocatoria se realizó en la intersección de la Alameda con calle Manuel Rodríguez, justo a la salida de la estación de Metro Los Héroes.

Las personas movilizadas exigen que se repongan los subsidios DS49, a pesar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha descartado dicha versión.

En un registro subido a las redes sociales de la organización, una vocera señaló que “el día de hoy nos estamos reuniendo aquí para exigir al ministro de Hacienda y al ministro de Vivienda que restituyan los subsidios que eliminaron”.

“Redujeron a más de la mitad los subsidios para este año. Solo en la Región Metropolitana, 2.360 no son suficientes”, añadió ella.

 

