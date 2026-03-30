Director de Migraciones revela que Gobierno de Gabriel Boric evalúo regularizar a 180.000 migrantes empadronados

Según la autoridad, del total de 180.000 migrantes empadronados, 6.000 "fueron encontrados con algún tipo de delito y tienen un problema judicial".

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, reveló que la administración del expresidente Gabriel Boric intentó regularizar a 180.000 migrantes empadronados durante los años 2023 y 2024.

“Nos hemos encontrado con muchas sorpresas, con un servicio que tiene muchas deficiencias y también muchos desafíos, dentro de los cuales todos los documentos que encontramos nos pillaron de sorpresa (…) que fue un documento que en el fondo regularizaba a las 180.000 personas que se habían empadronado durante el año 2023 y 2024”, señaló en Radio Infinita.

La medida había sido planteada por la exministra del Interior, Carolina Tohá, a menos de un mes de que asumiera el presidente José Antonio Kast.

“Creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente, porque si no, va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”, señaló Tohá en un podcast con el senador Felipe Kast.

Sauerbaum señaló que el documento que encontró estaba en calidad de pendiente y fechado para el martes 3 de marzo, a una semana de que comenzara la actual gestión. Además, el jefe de Migraciones sostuvo que la medida no siguió adelante por el rechazo que “generó en la ciudadanía”.

“El presidente Boric tenía la intención de regularizar a estas personas, pero como se supo mediáticamente, me da la impresión de que se retrotrae esta decisión”, indicó.

Asimismo, advirtió que del total de empadronados, 6.000 “fueron encontrados con algún tipo de delito y tienen un problema judicial”.