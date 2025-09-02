Dirección La Moneda: Las explicaciones de Lautaro Carmona a los presidentes del oficialismo en una secreta reunión en casa de Paulina Vodanovic

Dirección La Moneda es un nuevo espacio de análisis de CNN Chile que se emitirá todos los lunes en CNN Prime.

Las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticando la gestión del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel, generaron incomodidad y molestia en el oficialismo.

Por otro lado, desvió la atención de la gira nacional de la candidata presidencial del sector, y militante comunista, Jeannette Jara, quien en reiteradas ocasiones debió responder ante la prensa por los dichos del mandamás de su partido, desmarcándose del timonel.

Los dichos de Carmona respecto a que la salida de quien fuera el encargado de las arcas fiscales dejaba “una sensación de que algo se va desgranando”, no cayeron nada de bien en el sector. De hecho, el tema escaló tanto que hubo declaraciones cruzadas entre ministros del gabinete de Gabriel Boric.

Como el tema iba en ascenso, el oficialismo intentó cerrar el capítulo con una reunión en la casa de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. Se intentó mantener en secreto lo más que se pudo el encuentro, pero no se logró.

Al final, aunque algunos de los timoneles presentes descartaron en un principio que en la cita se hubiese abordado los dichos de Carmona, CNN Chile pudo comprobar que sí tomó parte importante de la cita.

Ahí, el líder comunista explicó a qué se debían sus declaraciones contra Marcel, pero -según presentes- sus palabras estuvieron lejos de ser un mea culpa por el impacto que causó en el sector y en la campaña de Jara.

Cuestionamientos al exministro que se dieron en medio de diversas discusiones respecto al rol que figuras del PC han tomado en torno a la candidatura de Jara, en donde, según algunos, parecieran estar aportillando sus opciones en vez de apoyarla.

Las nuevas incorporaciones al equipo de Jara

Como sea, dada vuelta la página -de momento- en el oficialismo buscan cartas para potenciar el comando de la exministra del Trabajo.

Es así como uno de los nombres que suenan para potenciar su equipo es el excanciller, Heraldo Muñoz.

Si bien aún no se le ha pedido formalmente ser parte del comando, sí ha ayudado previamente asesorando en materia internacional.

Por lo mismo, justamente para el área internacional, y con el fin de tener un vocero experto en cada tema, desde el comando de Jara se busca reclutar formalmente al excanciller.

