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Diputados UDI piden al Ministerio de Educación conformar una comisión asesora para evaluar duración de carreras universitarias

Por CNN Chile

20.04.2026 / 08:07

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Los parlamentarios enviaron una carta a la ministra de Educación, María Paz Arzola, señalando que la instancia puede ser liderada por la cartera e integrada por académicos, representantes del Consejo de Rectores y de los organismos públicos competentes, "de manera de asegurar una discusión técnica, transversal y fundada, que permita avanzar con la debida oportunidad y urgencia".

Los diputados de la UDI e integrantes de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, solicitaron al Ministerio de Educación convocar a una comisión asesora que evalúe la duración de las carreras universitarias.

Los parlamentarios escribieron una carta a la titular de la cartera, María Paz Arzola, apelando a que el “complejo escenario de estrechez fiscal”, junto con el aumento del precio de los combustibles y el “impacto que tendrá en el costo de la vida”, según consigna Emol.

Esto “no solo reducirá la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades especiales, sino que también limitará sus proyecciones y planificaciones futuras, restringiendo sus decisiones en el corto y largo plazo”.

De esa manera, los gremialistas apuntaron a que en la educación superior, una inquietud es la duración de las mallas curriculares, “que en numerosos casos superan los diez semestres”.

“Esta realidad no solo incrementa el gasto fiscal cuando los estudios son financiados de manera total o parcial por el Estado, sino que también genera importantes brechas de acceso y permanencia en el sistema, en particular en los sectores de mayor vulnerabilidad y de clase media”, señala la misiva, de acuerdo al citado medio.

De esa manera, Bobadilla y Neumann dijeron que “la instancia más idónea” para abordar este tema es conformar una “comisión asesora de carácter ministerial, liderada por el Ministerio de Educación, e integrada por expertos del mundo académico, representantes del Consejo de Rectores y de los organismos públicos competentes, de manera de asegurar una discusión técnica, transversal y fundada, que permita avanzar con la debida oportunidad y urgencia”.

Esto permitiría “introducir mayores niveles de eficiencia en el uso de los recursos públicos” y también “representaría una señal concreta de apoyo -en el mediano plazo- a las familias chilenas, especialmente a aquellas que hoy enfrentan mayores dificultades económicas”.

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