Diputados UDI ofician al Sernac: Piden abrir investigación por pasajeros que no viajaron por problemas con nuevo pasaporte

Los parlamentarios señalaron que es fundamental que el Sernac “intervenga en defensa de todos los pasajeros que han presentado dificultades al momento de obtener la Visa Waiver”.

La mañana de este lunes, diputados de la Bancada UDI oficiaron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que abra una investigación tras la controversia originada con el nuevo pasaporte chileno y la visa Waiver.

¿Qué dijeron desde la bancada UDI?

La semana pasada, los parlamentarios anunciaron que citarían a las respectivas autoridades —de la Cancillería y el Registro Civil— al Congreso para que dieran cuenta de la situación, exigiendo al Gobierno que ejerza las posibles responsabilidades que puedan existir.

Ahora, también decidieron recurrir al Sernac luego de que se conocieran testimonios de distintos chilenos que relataron que, al no poder obtener la Visa Waiver con el nuevo pasaporte, no pudieron viajar a Estados Unidos, perdiendo así su pasaje.

Cristián Labbé, Cristhian Moreira y Flor Weisse explicaron que la Ley 19.496,establece que los proveedores de un bien o servicio —en este caso la entrega del nuevo pasaporte— pueden ser “personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado”, como es el caso del Registro Civil, por lo que indicaron que el Sernac sí podría intervenir.

“Es fundamental que el Sernac pueda abrir una investigación e intervenga en defensa de todos los pasajeros que han presentado dificultades al momento de obtener la Visa Waiver. Por una serie de razones, de las cuales hasta ahora nadie se ha hecho responsable, varios chilenos han perdido sus pasajes o se han visto en la obligación de modificar sus reservas por los problemas de legibilidad que presenta el nuevo pasaporte”, señalaron los legisladores.

Ministro dice que esta semana podría solucionarse el problema

En conversación con CNN Chile Radio, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que el pasaporte no tiene “ninguna incompatibilidad con el programa de visa Vaiver, lo que ocurre es en el sistema de formulario de postulación en línea que tiene Estados Unidos, y para (solucionar) aquello tienen que actualizar la nomenclatura del nuevo pasaporte”.

“El nuevo pasaporte comienza con una letra distinta a la que tenían los pasaportes antiguos y esa letra es la que se tiene que actualizar en el formulario”, complementó el secretario de Estado. En concreto, las numeraciones del nuevo pasaporte digital comienzan con una “R”, mientras que los anteriores comenzaban con las letras “D”, “F” o “P”.

“Lo que está haciendo Estados Unidos es actualizando su formulario de postulación en línea. Lo que nos ha comunicado el Registro Civil es que, dentro de esta semana, debiera estar resuelto el problema que hay con el formulario electrónico de postulación en línea para la visa Waiver”, dijo respecto a los plazos.

Consultado sobre por qué el ajuste del formulario no se realizó con anterioridad para evitar problemas, el jefe de la cartera de Justicia afirmó que “nosotros no podemos determinar cuándo Estados Unidos actualiza su formulario. Nosotros les entregamos las credenciales, les entregamos todos los aspectos necesarios”.

“No es un problema del pasaporte nuevo, es un problema que se origina en el formulario de postulación a la visa”, insistió, y al ser consultado sobre eventuales indemnizaciones en caso de pérdidas de vuelo, fue enfático: “no tenemos contempladas compensaciones porque no nos corresponde a nosotros realizarlas en ese sentido”.