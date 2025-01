Ministro Gajardo aclara controversia por nuevo pasaporte y visa Waiver: “No es un problema del documento”

En conversación con CNN Chile Radio, el ministro sostuvo que “no tenemos contempladas compensaciones porque no nos corresponde a nosotros realizarlas en ese sentido”.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la controversia por el nuevo pasaporte y la visa Waiver, afirmando que están trabajando con Estados Unidos para resolver el problema.

¿Qué dijo el ministro Gajardo?

En conversación con CNN Chile Radio, el ministro recalcó que se está implementando un nuevo sistema de identificación. “No solo se actualizan (cédulas y pasaportes), sino que se mejoran sus medidas de seguridad y se incorporan a distintos programas que permiten que estos sean reconocidos internacionalmente”.

Sobre los problemas, explicó que, en el caso del nuevo pasaporte, “no hay ninguna incompatibilidad con el programa de visa Vaiver, lo que ocurre es en el sistema de formulario de postulación en línea que tiene Estados Unidos, y para (solucionar) aquello tienen que actualizar la nomenclatura del nuevo pasaporte”.

“El nuevo pasaporte comienza con una letra distinta a la que tenían los pasaportes antiguos y esa letra es la que se tiene que actualizar en el formulario”, complementó. En concreto, las numeraciones del nuevo pasaporte digital comienzan con una “R”, mientras que los anteriores comenzaban con las lestras “D”, “F” o “P”.

“Lo que está haciendo Estados Unidos es actualizando su formulario de postulación en línea. Lo que nos ha comunicado el Registro Civil es que, dentro de esta semana, debiera estar resuelto el problema que hay con el formulario electrónico de postulación en línea para la visa Waiver”, dijo respecto a los plazos.

El ministro recalcó que este “es un problema técnico”, afirmando que ya están trabajando con Estados Unidos para que dicho inconveniente se resuelva lo antes posible. “Lo primero es que estamos trabajando para resolver el problema y lo segundo es que no es un problema que se origine en, por así decirlo, el pasaporte nuevo”.

Consultado sobre por qué el ajuste del formulario no se realizó con anterioridad para evitar problemas, el secretario de Estado afirmó que “nosotros no podemos determinar cuándo Estados Unidos actualiza su formulario. Nosotros les entregamos las credenciales, les entregamos todos los aspectos necesarios”.

“No es un problema del pasaporte nuevo, es un problema que se origina en el formulario de postulación a la visa”, insistió, y al ser consultado sobre eventuales indemnizaciones en caso de pérdidas de vuelo, fue enfático: “no tenemos contempladas compensaciones porque no nos corresponde a nosotros realizarlas en ese sentido”.

