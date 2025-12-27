País política

Diputados critican publicación de embajadora en Nueva Zelandia sobre autodeterminación de Rapa Nui

Por CNN Chile

27.12.2025 / 18:12

El senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, se refirió a la publicación en redes sociales de la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, señalando que no es suficiente solo la reprimenda de la Cancillería, sino que también espera una “sanción ejemplar”.

La embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, generó controversia tras publicar una historia en Instagram en la que aparece un letrero con la frase “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, a lo que ella agregó “Self-determination for Rapa Nui”.

Tras conocerse el hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) señaló a La Tercera que el 24 de diciembre se tomó conocimiento de la fotografía publicada y que “ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó por el error y retiró la imagen de redes sociales”.

Sin embargo, el episodio generó diversas reacciones. El senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, calificó como “grave” la conducta de la diplomática.

“Olvida que es representante del Estado de Chile y no puede manifestar opiniones personales, y menos aquellas que atenten contra la soberanía nacional. Yo espero una sanción ejemplar, y no solo una reprimenda, sino que de inmediato vuelva a Chile”, planteó.

Asimismo, remarcó que la Cancillería debe sopesar la seriedad de la falta y actuar con rigurosidad. “No podemos minimizar lo ocurrido. La política exterior de Chile no puede permitirse que una embajadora, por razones ideológicas, se dé gustitos personales”, subrayó.

Por su parte, el diputado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, complementó: “Me parece bien el reproche de la Cancillería, porque no corresponde que una diplomática que representa a todo el país esté emitiendo opiniones tan disruptivas desde la perspectiva política, ni aun tratándose de opiniones personales, ya que se realizaron públicamente”.

Desde su visión, enfatizó que esto “le causa un daño tremendo a nuestra diplomacia y no puede volver a repetirse”.

