Diputado Ramírez (UDI) respalda decisión de Kast de suspender reuniones con el Gobierno: “No tiene sentido que continúen si la confianza se rompe”

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de suspender las reuniones bilaterales con autoridades de la actual administración. “No tiene ningún sentido que las conversaciones continúen cuando la confianza se rompe”, subrayó.

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió a la suspensión de la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast, en medio de la controversia por el proyecto del cable submarino chino.

Desde su perspectiva, Ramírez calificó la situación como una muestra de “imprudencia, impericia, inmadurez, frivolidad y falta de transparencia del jefe de Estado en relación con el tema del cable chino”, lo que —a su juicio— “ha puesto a Chile en una situación incómoda en la que no queríamos estar”.

“Hoy nos vemos enfrentados a optar entre China y Estados Unidos, algo que por décadas Chile había sabido evitar con éxito”, agregó.

Sobre la determinación del presidente electo de suspender las reuniones bilaterales entre la administración entrante y saliente, subrayó que “no tiene ningún sentido que las conversaciones continúen cuando la confianza se rompe. ¿Qué garantiza que el Presidente Boric no hará mañana exactamente lo mismo respecto de una conversación que ocurra hoy?”.

En esa línea, complementó: “Hay códigos mínimos y básicos que deben respetarse y que cualquier persona entiende. El Presidente Boric no los respetó”.

Respecto de la petición de Kast a Boric, a raíz de las declaraciones que este último entregó en Meganoticias, comentó que se solicitó una “aclaración pública” y que “si el Presidente aclara, podemos seguir conversando y reconstruir la confianza. Si no quiere aclarar, las confianzas se rompen y el diálogo no puede continuar”.

En relación con la llamada que realizó el jefe de Estado el pasado 18 de febrero a la autoridad electa, en la que se mencionaron diversos temas como niñez, regularización de migrantes y la situación en La Araucanía, sostuvo que “cuando dos presidentes se reúnen, previamente acuerdan los temas a tratar para poder prepararse adecuadamente. Eso fue lo que ocurrió”.