Diputado Calisto se defiende por querella del CDE en su contra: “Estas prácticas ocurren en tiempos de elecciones”

Por Valentina Sánchez Cárdenas 25.06.2025 / 17:46 Compartir

El parlamentario dijo que la situación surgió hace cerca de cuatro años y que "hasta el minuto no tiene resultado". "He participado en muchas declaraciones, entregué mi teléfono, he colaborado con la justicia en todo procedimiento que me han solicitado, porque es lo que corresponde a cualquier chileno que es denunciado", aseguró.