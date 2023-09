El diputado de la UDI Sergio Bobadilla se disculpó este martes por los cuestionamientos que hizo sobre las conclusiones de los informes Rettig y Valech en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Sobre las polémicas declaraciones, el parlamentario aseguró que “creo necesario y justo retractarme en forma clara y categórica. Me retracto y pido disculpas por tan desafortunadas declaraciones“.

Asimismo, Bobadilla indicó que “le doy plena veracidad a lo señalado en dichos informes y pido disculpas públicas a todos los que con justa razón se vieron afectados con mis declaraciones”.

¿Qué pasó?

Los dichos del parlamentario UDI surgieron luego de que su partido emitiera su propia declaración sobre los 50 años del golpe de Estado.

En su declaración, el conglomerado opositor aseguró que “el quiebre institucional tiene como antecedente causal directo la situación extrema que vivía Chile, marcada por el odio, la legitimación de la violencia como vía de acción política y la severa polarización provocada por un sector de la izquierda chilena”.

Sin embargo, el escrito reconoce y condena “sin matices las violaciones a los derechos fundamentales” ocurridas durante la dictadura, del mismo modo establece que “Chile debe persistir en el camino de la justicia y la reparación”.

¿Cuáles fueron los dichos de Bobadilla?

“El pronunciamiento militar fue algo inevitable para recuperar la democracia, recuperar la libertad”, del mismo modo asegura que la dictadura “fue un gobierno ejemplar que trajo tranquilidad y recuperó la libertad para los chilenos”, sostuvo el diputado en ese momento.

Sobre los resultados de los informes emitidos por las comisiones Rettig y Valch, Bobadilla había asegurado que “me merecen dudas; creo que no dan cuenta de la realidad, porque creo que tienen un sesgo, y para mí, no dicen relación en un 100% con lo que realmente ocurrió durante el gobierno militar”.