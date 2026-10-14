Diputado Bassa previo al 18-O: “Las condiciones materiales de vida de la población siguen estando básicamente igual o peor”

A cuatro días del séptimo aniversario del estallido social, el diputado del Frente Amplio (FA) Jaime Bassa defendió la vigencia de las demandas sociales del 18 de octubre en 2019.

“Las condiciones materiales de vida de la población siguen estando básicamente igual o peor“, afirmó el exvicepresidente de la Convención Constitucional en conversación con Emol.

A su juicio, el malestar aún se presenta en la vida cotidiana de las familias, aunque no persistan las manifestaciones. “El estallido, claro, ya no está probablemente en la calle, pero sigue vivo en cada hogar“, aseguró.

Bajo esta línea, su argumento apuntó a las dificultades del hogar, como las deudas, las pensiones y las familias que no alcanzan a cubrir sus necesidades. Para el parlamentario, “las condiciones sociales que hicieron factible, que movilizaron a la ciudadanía (para el estallido social), esas condiciones siguen estando ahí“.

Asimismo, se refirió al debate asociado a la violencia en las movilizaciones y remarcó que, como diputado, “yo no estoy aquí para repartir indulgencias, para condenar, para perdonar. Yo estoy aquí para representar“.

Bajo su criterio, para abordar el debate de la violencia, se deben considerar las dificultades que enfrenta parte de la población. “Mientras no entendamos de dónde viene la violencia física que a algunos intelectuales tanto le molesta ver en la calle, nunca vamos a terminar con la violencia estructural a la cual se somete la enorme mayoría de la población“, sostuvo.