La diputada electa por el Partido Conservador Cristiano (PCC), Sara Concha, anunció que dejará la bancada republicana, integrada por el partido del ex candidato presidencial José Antonio Kast.

En conversación con t13.cl, Concha explicó que decidió integrar la bancada de Renovación Nacional (RN) “por temas de afinidad, se apega más a mis principios”. Aunque aclaró que no se trata de una renuncia a su partido.

“Tal como la mayoría de los partidos pequeños, mi partido, el Conservador Cristiano, desapareció, entonces quedo como independiente”, detalló.

En ese sentido, ahondó en que Chile Vamos le acomoda, aunque advirtió que “no me representa al 100%, pero es lo que más se acerca”.

Al ser consultada por la posible influencia de las controversias que han envuelto a otras figuras republicanas como Gonzalo de la Carrera y Johannes Kaiser, la parlamentaria electa sostuvo que “es mejor mantenerse al margen de los conflictos” y expresó que la bancada “tiene que ordenarse”.

Respecto a la figura de José Antonio Kast, manifestó que “el hecho de que no haya salido electo no hace que se genere este distanciamiento, siempre y cuando no vaya en contra de lo que son mis principios”. Además, subrayó que “era parte del pacto apoyarnos mutuamente”.

La baja de la futura parlamentaria a la bancada republicana se suma a la de De la Carrera, quien se declaró como “independiente”, y de Kaiser. En tanto, RN contaría con 26 representantes en la Cámara Baja.