Diosdasdo Cabello critica al país: “En Chile inventan cualquier cosa contra Venezuela todos los días”

El número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello volvió a criticar a Chile. Esto a raíz del robo que sufrió el líder del Comando con Venezuela en Chile, Alexander Maita, donde lo apuntaron con un arma de fuego.

Si bien en un comienzo se denunció que habría sido un “atentado”, Carabineros descartó la situación y explicaron que se trató de un “robo de dinero a la salida del banco”.

Al respecto, el dos chavista acusó que “en Chile inventan cualquier cosa contra Venezuela todos los días. Y salen los ministros y los fiscales a decir que lo planificaron en Venezuela”.

“Una estupidez tras otra es lo que hacen allá”, agregó.

En ese sentido, aseguró que “no estamos enviando a nadie para ningún lado a hacer absolutamente nada. Somos un país de paz y queremos vivir en paz”.

Recordemos que el régimen liderado por Nicolás Maduro es apuntado como principal responsable del crimen del opositor venezolano Ronald Ojeda, crimen que fue cometido por una facción del Tren de Aragua.