Patricia Valdés es una de las tantas chilenas que vive en el extranjero. Ella, desde su casa en la ciudad de Tepic, México, ha logrado mantenerse laboralmente gracias al teletrabajo donde, como profesora, realiza clases a distancia a través de videollamadas.

Su realidad se asemeja a la de muchos chilenas y chilenos a quienes la pandemia los encontró lejos de casa. Las dificultades económicas son indudables y la ayuda estatal para ellos no existe. Por tales motivos, la posibilidad de realizar el retiro de sus ahorros de AFP, cosechados en Chile, surge como un verdadero salvavidas.

“Durante esta época que es el verano para nosotros, no me pagan por mi trabajo. Y, a diferencia de otros años donde podía hacer clases en este período, ahora debido a la pandemia eso ha sido imposible”, relata Patricia, quien lleva radicada 13 años en tierras aztecas junto a su familia.

La posibilidad del retiro del 10% es algo que ha intentado, pero se ha encontrado con trabas en medio del proceso. “Cuando estaba en Chile, si mal no recuerdo, ni siquiera existía la Cuenta Rut. Y tampoco puedo tener acceso a la Cuenta 2 desde México”, expresó la mujer, en un tema que le genera angustia e incertidumbre por la falta de alternativas de las instituciones.

Llacolén Muñoz expone otra situación similar, pero desde España. Ella es la única de su núcleo familiar que ha mantenido su trabajo en la pandemia y la inyección de este dinero se ha transformado en una necesidad, sin embargo, está desorientada.

“Estamos realmente en el limbo: el consulado de Barcelona me respondió un correo donde me dijo que debía darle un poder a un tercero. En tanto, la AFP no me ha respondido nada”, señaló esta otra chilena que se siente de manos amarradas.

Asimismo, mencionó que la única otra solución que le ofrecen es presentar una solicitud con la Superintendencia de AFP, algo que le tomaría mucho más tiempo y desembolsarse de dineros.

Posibilidades para el retiro

Las opciones que tienen los chilenos en el extranjero para cobrar sus fondos se limitan a dos: una es pedir el traspaso a una Cuenta Rut del BancoEstado o a una Cuenta 2 de la AFP. Mientras que la otra posibilidad que tienen es enviar el formulario de solicitud firmado por el cónsul del país de residencia, documento que una vez que llega a Chile debe ser legalizado en un retiro a efectuar de forma presencial.

Esa segunda alternativa es la que criticó Llacolén, ya que son trámites que implican altos costos, además de un largo proceso que, en definitiva, depende de una persona de confianza que efectivamente se encuentre en Chile.

Isabel Retamal, gerenta de Desarrollo y Ed. Previsional de Asociación de AFP, explicó que esta gestión se debe realizar a través del sitio www.mi10afp.cl, donde está disponible el formato para completar los datos del solicitante y que, posteriormente, deberá llevar la firma del cónsul chileno del país en cuestión.

El tiempo que tomará realizar esta gestión, además de los valores de envío de los documentos, castigan considerablemente el monto final que recibirán los beneficiados.

Tanto Patricia como Llacolén calculan que deberán gastar al menos unos 150 ó 200 mil pesos chilenos en toda la tramitación. A eso se les suman el obstáculo de la distancia con los consulados y el tiempo de atención de éstos, los que son bastante limitados y se trata de gestiones que deben realizarse de manera presencial.

Según el economista de la Universidad de Chile, Hernán Frigolet, la mejor opción que podrían tener los chilenos fuera del país es la Cuenta 2 de las AFP. “Al ser de ahorro voluntario, el monto queda consignado hasta que pueden tener alguna opción para que esos recursos les sean transferidos”, afirmó el profesional.

No obstante, la petición generalizada de los afiliados ha sido se habilite la opción de carga directa a sus cuentas internacionales. En esa vía, el propio Jaime Bellolio, ministro Secretario General de Gobierno, señaló que existen complejidades al tratarse de legislaciones diferentes, a su vez que mencionó que es una materia que van a estudiar para intentar resolverla, algo que es el anhelo de tantos chilenos cuyo retiro del 10% se ha transformado en un verdadero drama.