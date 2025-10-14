Detienen a sujeto por vender piezas arqueológicas en redes sociales: Están avaluadas en cerca de $7 millones

La PDI recuperó 127 piezas arqueológicas chilenas y aproximadamente 70 extranjeras, además de 79 piezas paleontológicas chilenas y 20 extranjeras. Ninguna tenía su acreditación de origen.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medioambiente (Bridesma) de la PDI, detuvieron en Las Condes a un individuo por el delito flagrante de Apropiación de Monumentos Nacionales.

El hecho ocurrió tras el trabajo investigativo de los oficiales, que lograron establecer que el imputado mantenía en su poder gran cantidad de piezas arqueológicas y paleontológicas, las cuales vendía a través de redes sociales.

El comisario Edgardo Rodríguez, de la Bridesma, detalló que el constante monitoreo de los detectives en redes sociales y en medios de prensa “permitió detectar la comercialización de estos objetos de origen nacional e internacional, que estarían protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales y la Convención de Unesco, por lo que se efectuó una denuncia de oficio, obteniendo así la orden que da inicio al proceso investigativo que nos permitió individualizar al anticuario que estaba ofreciendo estos objetos y el lugar donde los mantenía”.

Durante el procedimiento policial, se recuperaron 127 piezas arqueológicas chilenas y aproximadamente 70 extranjeras, además de 79 piezas paleontológicas chilenas y 20 extranjeras. Ninguna de las piezas tenía la respectiva acreditación de origen.

El comisario Rodríguez señaló que había fósiles y objetos arqueológicos, avaluados en cerca de $7 millones.

Las piezas serán remitidas al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Mientras que el hombre detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Centro Norte.