Detienen a sujeto que lanzaba piedras a vehículos en autopista Vespucio Sur: Registra más de 80 aprehensiones

Detenido quedó un sujeto de 35 años acusado de lanzar piedras de gran tamaño contra vehículos que circulaban por la autopista Vespucio Sur.

Según información policial, el individuo de nacionalidad chilena mantenía más de 80 aprehensiones por distintos delitos, como robo, amenazas, abuso y acoso sexual, lesiones y también por lanzamiento de elementos contundentes a personas y autos.

Y en esta oportunidad, fue arrestado luego de una serie de diligencias realizadas por las SIP de la 43° Comisaría de Peñalolén y la 46° Comisaría de Macul, que mantenían un seguimiento permanente debido a su presunta participación reiterada en este tipo de hechos.

Tras la investigación, la policía logró dar con su ruta habitual de desplazamiento y los lugares a los que huía luego de cometer los ataques, que ponían en riesgo la seguridad de conductores y pasajeros.

“A través de distintas diligencias investigativas, se logró posicionar, en cuanto a horario y a lugar, a este individuo en distintos sitios del suceso en cuanto a este mismo delito”, detalló el mayor Nicolás Sepúlveda, comisario de la 43° Comisaría de Peñalolén.

Así, personal de las comisarías de Peñalolén y Macul dieron con la ubicación del hombre y su posterior detención en Macul, luego de que presuntamente dañara vehículos a través del lanzamiento de piedras en la autopista.