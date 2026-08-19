Detienen a dos sujetos por microtráfico en Santiago: Usaban máquinas de pago electrónico

Un operativo policial logró la detención de dos hombres por microtráfico en la comuna de Santiago.

La intervención policial se originó por múltiples denuncias anónimas que alertaban sobre transacciones de sustancias ilícitas en un barrio residencial de la comuna.

Tras ello, personal especializado de la SIP de la Zona Metropolitana, apoyados por carabineros de la 4ª Comisaría SOM Daniel Palma, realizaron diligencias investigativas que permitieron determinar que los sospechosos usaban tres inmuebles en Santiago para coordinar, dosificar y comercializar la droga.

Posteriormente, tras una orden de entrada y registro de los domicilios, personal policial arrestó a los dos individuos, ambos adultos de nacionalidad chilena, junto con la incautación de armamento adaptado para el disparo y de fantasía.

En detalle, se decomisaron tres armas tipo pistolas y un rifle de aire comprimido con mira telescópica, además de 128 gramos de marihuana, 37 gramos de cocaína en roca sólida, 55 bolsas tipo ziploc destinadas a la dosificación y una pesa digital.

Durante el allanamiento también se encontraron ocho máquinas de pago electrónico, las que serían usadas para llevar a cabo las transacciones, dos celulares y una moto que tenía encargo vigente por robo.

Los dos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.