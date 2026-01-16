Detienen a dos miembros de banda que robó camión con más de $100 millones en ropa y zapatillas deportivas

Los arrestados mantienen un amplio prontuario policial por delitos como robo, hurto y receptación.

Carabineros logró la detención de dos sujetos miembros de una banda que robó un camión cargado con más de $100 millones en vestimentas y zapatillas deportivas en la comuna de Pudahuel (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió cuando una patrulla policial que realizaba labores preventivas en cercanías de la Autopista Costanera Norte, donde los funcionarios dieron cuenta de maniobras sospechosas de varios vehículos en la vía.

De acuerdo a información policial, momentos antes seis individuos que se movilizaban en tres autos interceptaron un camión que iba cargado con vestuario y calzado de la marca Adidas en avenida Américo Vespucio, en el enlace con la Autopista Costanera Norte.

En dicho lugar, los antisociales intimidaron al conductor y a su acompañante con armas de fuego, obligándolos a bajar del vehículo, para luego huir con este y toda la carga que llevaba en su interior.

Tras notar la presencia de los carabineros, los delincuentes que escapaban en el camión lo dejaron abandonado en la carretera y se dieron a la fuga.

En ese momento, se inició un seguimiento controlando, logrando reducir y detener a dos de los implicados a la altura de la salida 31 de la Costanera Norte.

Los arrestados, que tienen 26 y 29 años, tienen un amplio prontuario policial por delitos de robo, hurto y receptación.