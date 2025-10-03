Valdivia: detienen a cuatro falsos técnicos por robo de cables subterráneos que afectó a 1.200 clientes

Los imputados, que simulaban ser trabajadores de telecomunicaciones, sustrajeron cinco metros de cable avaluados en más de $14 millones. Quedaron en libertad con cautelares mientras esperan juicio abreviado.

En Valdivia, región de Los Ríos, la PDI detuvo a cuatro personas que se hacían pasar por trabajadores de una empresa de telecomunicaciones para robar cables subterráneos, provocando la interrupción de servicios para 1.200 clientes.

De acuerdo a lo informado por Radio Bio Bío, el grupo utilizaba una camioneta, cascos, ropa y herramientas similares a las de personal técnico de internet o televisión, con el fin de sustraer cableado de los sistemas soterrados. Fueron sorprendidos por funcionarios de Seguridad Pública en la intersección de Lynch con Simpson, luego de un seguimiento policial.

El comisario Fernando Badilla, de la Brigada de Robos de la PDI, explicó que los detenidos alcanzaron a robar cerca de cinco metros de cable perteneciente a Telefónica del Sur, avaluado en más de $14 millones. La sustracción causó la caída del servicio para alrededor de 1.200 usuarios.

Durante el operativo se incautaron cascos, napoleones, martillos, una pala, huinchas de peligro, un generador de energía y otras herramientas. Según la policía civil, los imputados provenían desde Santiago para cometer el delito.

Los cuatro fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Valdivia por el delito de robo frustrado en bienes nacionales de uso público. Quedaron en libertad bajo medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional, a la espera de un juicio abreviado fijado para la primera semana de diciembre.