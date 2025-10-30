Detienen en Perú a mujer implicada en el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

La mujer, identificada como una ciudadana venezolana de 22 años, intentó destruir su celular al momento de su arresto.

En Perú fue detenida una mujer venezolana de 22 años, involucrada en el secuestro extorsivo del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido a fines de junio de este año.

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles sobre la aprehensión, que se produjo en el Barrio Rojo de Lima, donde la mujer estaba relacionada con el comercio sexual.

El Subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros, señaló que es la quinta detenida por el ilícito, y que los otros cuatro implicados fueron detenidos en la Región Metropolitana y se mantienen en prisión preventiva.

El “trabajo colaborativo de cooperación internacional con el Grupo contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Peruana permitió ubicar a la mujer en el Barrio de Lince, donde se concretó su detención en la vía pública”, al existir una notificación roja en su contra.

La detenida ya se encuentra en Santiago y fue trasladada hasta el Centro de Justicia para la audiencia de control de detención y formalización.

Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía ECOH Metropolitana, Alex Cortés, comentó que la ciudadana venezolana fue una de las primeras identificadas en la participación en el ilícito y que quien “se dirigió hasta el domicilio de la víctima y sacó el dinero que este mantenía en su domicilio y es entregado finalmente a la organización criminal”.

Al enterarse que fue identificada en el secuestro extorsivo, se escapó del país. Sin embargo, se logró su detención tras un trabajo colaborativo de las policías chilenas y peruanas.

Al momento de su aprehensión, intentó destruir su celular, pero la policía logró incautar el dispositivo, el cual pasará por las pericias correspondientes.

El fiscal Cortés agregó que se espera formalizar a más involucrados en el ilícito, quienes “utilizaron de manera permanente un domicilio en Renca, vinculado a 4 secuestros más y organización criminal identificada como ‘Mapaches'”, perteneciente al Tren de Aragua.