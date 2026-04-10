Detectan gripe aviar en ganso asilvestrado: Cierran por dos semanas la laguna del Jardín Botánico de Viña del Mar

El director del Jardín Botánico de Viña del Mar, Alejandro Peirano, informó que se detectó que algunas aves, “en específico una, a la que se le realizó el análisis, está contagiada con gripe aviar”, por lo que se determinó “bloquear el ingreso a la laguna al menos por dos semanas”.

El Jardín Botánico de Viña del Mar determinó cerrar por dos semanas el sector de la laguna luego de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detectara un ganso asilvestrado con gripe aviar.

A través de redes sociales, el director del parque, Alejandro Peirano, señaló: “Hemos detectado que algunas aves del jardín, en específico una que fue a la que se le hizo el análisis, está contagiada con gripe aviar. Desconozco la cepa, pero eso significa que hemos decidido bloquear el ingreso a la laguna al menos por dos semanas”.

En ese contexto, la dirección del Jardín Botánico se encuentra a la espera de la evaluación de las autoridades de la cartera de salud respecto de la situación de los funcionarios que mantienen contacto permanente con las aves.

Finalmente, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que se realizará la coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Seremi de Salud.

“Hemos tomado todos los controles, también el aislamiento de la laguna, que es el lugar donde estaban los gansos para evitar la exposición frente a las personas. El SAG tiene que pronunciarse sobre si efectivamente se deberán sacrificar algunas especies; espero que eso no ocurra”, aclaró el delegado.