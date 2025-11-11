País aduanas

Destacan autos, motos y guitarras: Aduanas anuncia nueva subasta con artículos desde los $3.490

Por CNN Chile

11.11.2025 / 08:37

Desde Aduanas detallaron que estos remates permiten recaudar recursos para las arcas fiscales, contribuir a proyectos públicos y despejar almacenes con mercancía retenida. Revisa los detalles.

El Servicio Nacional de Aduanas realizará una nueva subasta electrónica, en la que se rematarán artículos que van desde los $3.490 hasta los $3.836.000.

La gestión principal de esta subasta, la sexta del año, estará a cargo de la Aduana de Iquique, aunque en esta oportunidad también participarán las de Arica y Tocopilla.

Desde Aduanas detallaron que estos remates permiten recaudar recursos para las arcas fiscales, contribuir a proyectos públicos y despejar almacenes donde permanecen mercancías retenidas por contrabando o abandono tras ser fiscalizadas en los puntos de control aduanero.

Entre los productos más destacados figura una moto Suzuki GSX-R600 del año 2007, con cilindrada de 599cc y un precio inicial de $599.000, disponible en el Terminal Puerto de Arica.

Los fanáticos de la música podrán encontrar guitarras eléctricas Ibáñez por $288.000, platillos Zildjian por $192.000 y teclados Novation Impulse 61 nuevos por $180.000.

Para los aficionados a los vehículos, se subastará un Nissan Fairlady 2003 y un BMW Z4 2004, ambos con precios de partida de $767.000 y ubicados en la Aduana de Tocopilla.

Entre los artículos curiosos destaca un lote con 1.400 llaveros con figuras de santos, cuyo valor inicial es de $67.000, disponible en el Almacén Extraportuario Hansen de Arica.

¿Cuándo es la subasta de Aduanas y cómo participar?

  • Los interesados deben inscribirse con Clave Única en www.subastaaduanera.cl y abonar el 20% del valor mínimo por cada lote seleccionado.
  • La subasta se ejecutará en bloques escalonados: el primer bloque parte el martes 18 a las 8 AM y cierra 19 de noviembre, mientras que el segundo bloque finaliza el 20 de noviembre.
  • El período para depositar las garantías necesarias para participar vence el domingo 16 a las 08:00 horas.

