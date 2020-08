VIDEO RELACIONADO – Cambio de gabinete: Pdte. Piñera llama a la unidad en Chile Vamos ( 12:08)

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió a su comentada decisión de dejar la presidencia de Renovación Nacional y su lugar en el Congreso para ir a trabajar con el Gobierno.

A través de un video, Desbordes se dirigió a los militantes de RN asegurando que él estaba “muy contento” en la presidencia del partido y recordando que presentaba un buen desempeño en las encuestas. Sin embargo, agregó que “cuando el presidente de la República a uno lo llama y sobre todo cuando el presidente nos llama en momentos de crisis, uno no se puede negar. Yo no me puedo negar, no corresponde”.

“No me puedo negar por el presidente, no me puedo negar por la patria, por nuestro querido Chile, y menos al cargo de ministro de Defensa Nacional, que es trabajar junto a nuestras queridísimas Fuerzas Armadas”, agregó.

Lee también: RN ratifica a senador Prohens como presidente interino del partido

El ministro adelantó que “se vienen momentos muy complejos para Chile”, con la pandemia del coronavirus, la crisis económica y las distintas elecciones.

“Nuestras FF.AA., nuestro gobierno, van a tener que pasar varias varias pruebas. Es por esa razón que no dudé en decirle que sí al presidente Piñera. Yo les pido comprensión y que con el cariño que siempre hemos tenido, sigamos trabajando juntos”, comentó.

El ex timonel de RN explicó que estará alejado de la contingencia política porque debe tener “respeto por la labor de nuestras FF.AA. y el cargo de ministro de Defensa”. Sin embargo, aseguró que no va a desaparecer de RN: “seguiré siendo militante, seguiré siendo el ex presidente de RN, y cuando el presidente decida que yo no siga acá, o cuando se termine el período, bueno, volveremos a la primera línea política”.