Desalojo de megatoma en San Antonio: Gobierno dice tener antecedentes de que personas externas habrían participado en desórdenes

12.01.2026 / 15:34

Pese a la instalación de barricadas y los focos de resistencia, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que el operativo avanzó según lo planificado, con control del primer sector y una resistencia menor a la prevista.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reveló este lunes que tendrían antecedentes sobre la eventual participación de personas externas en los incidentes registrados durante la primera jornada del desalojo de la megatoma de San Antonio, Región de Valparaíso.

A las 08:00 horas de esta jornada comenzó el desalojo de algunos sectores de la megatoma.

Durante el operativo, se reportó la presencia de barricadas por parte de personas que se oponen a la medida; sin embargo, las autoridades continúan llevando a cabo el procedimiento.

Desórdenes durante desalojo

En una vocería conjunta con otros secretarios de Estado, Cordero explicó que los conflictos observados no representan una situación excepcional en este tipo de procedimientos.

Según indicó, la experiencia muestra que el inicio de los desalojos suele estar acompañado de episodios de tensión y resistencia.

El ministro detalló que, pese a los incidentes, se logró cumplir con tomar control de la cuadrícula programada para este primer día.

Además, confirmó que el plan de desalojo continuará en los próximos días, con la intervención de al menos dos sectores adicionales del terreno.

Personas externas habrían participado en incidentes

Respecto a las barricadas y los desórdenes registrados en la megatoma, Cordero señaló que “tenemos antecedentes de que personas ajenas a la toma tenían por propósito alterar el orden público”.

“Si son efectivamente ajenos a la toma, va a ser un asunto que vamos a verificar en la medida en que se lleven a cabo las detenciones”, agregó.

Finalmente, la autoridad añadió que el nivel de resistencia observado fue menor al que se había considerado en las evaluaciones iniciales.

