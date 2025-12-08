Deportes Concepción firma un ascenso inolvidable y vuelve a Primera División tras 17 años

Con un agónico gol en los descuentos y tras una serie de giros dramáticos en Calama, Deportes Concepción concretó su esperado retorno a la élite del fútbol chileno, cerrando un largo proceso de reconstrucción deportiva e institucional.

En una noche cargada de tensión y emociones desbordadas en el estadio Zorros del Desierto, Deportes Concepción selló su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno después de casi dos décadas.

El cuadro penquista derrotó por 3-2 a Cobreloa en la final de vuelta de la liguilla de ascenso, un resultado que marcó el cierre de una campaña histórica y que desató la euforia de los miles de hinchas lilas que llegaron hasta Calama.

Desde el arranque, el equipo dirigido por Óscar del Solar mostró personalidad y claridad en el juego. A los 37 minutos, Nelson Sepúlveda abrió la cuenta con una definición precisa. En el segundo tiempo, el envión penquista se profundizó: a los 52’, Joaquín Larrivey conectó un impecable cabezazo para el 2-0.

Sin embargo, el elenco de Calama reaccionó con fuerza en el tramo final: Gustavo Gotti descontó a los 77’ y, a los 85’, Álvaro Delgado igualó mediante lanzamiento penal tras una mano en el área. El estadio se volcó a favor del local, que tuvo dos oportunidades claras para completar la remontada, pero el palo y el arquero Nicolás Araya mantuvieron con vida al visitante.

Cuando el alargue parecía inevitable, el partido ofreció un giro inesperado. En el sexto minuto de descuento, nuevamente Sepúlveda apareció en el área para empujar el 3-2 definitivo.

El ascenso tiene un valor simbólico profundo para Deportes Concepción, club que vivió años de inestabilidad institucional, descenso al amateurismo e incluso una desafiliación en 2016. El retorno a Primera, tras su última presencia en 2008, cierra un ciclo de reconstrucción marcado por la resiliencia.