Este viernes, el presidente electo, Gabriel Boric, presentó a las personas que conformarán su gabinete ministerial a partir del 11 de marzo, cuando asuma como presidente de la República.

En ellos se destacan la ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) Izkia Siches en Interior; el ex presidente del Banco Central Mario Marcel en Hacienda; y los diputados Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Maya Fernández en Segpres, vocería de gobierno y Defensa Nacional, respectivamente; además del senador Carlos Montes en Vivienda.

En la certera de Deporte, Boric nombró a Alexandra Benado, quien es profesora de educación física e integró la Selección Chilena de Fútbol. También fue miembro de la Comisión de Fútbol Femenino y la Copa del Mundo Femenina de la FIFA, y Match Comissioner FIFAWWC entre 2015 y 2019.

Sin embargo, el nombramiento de la futura ministra ha causado polémica luego de que ex trabajadoras la acusaran de abuso y maltrato laboral.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista Lissette Fossa dijo que “Alexandra Benado fue mi jefa en Londres 38. Maltratadora y, desde mi punto de vista, bastante ineficiente, cosa que se lo dije cuando renuncié. Terminó por acabar con todo el equipo original de Londres 38. Sobre mí ejerció maltrato psicológico”.

“Lamento que hoy asuma como ministra del Deporte y espero que el equipo de Gabriel Boric reflexione sobre esta decisión. Varios ex trabajadores del sitio de memoria queremos mucho a Londres 38 y sabemos el daño que esta persona le hizo al equipo”, agregó.

En tanto, el cineasta Daniel Miranda relató: “trabajé desde 2013 en Londres 38 y desde el año pasado no me llamaron más. Quiero mucho ese espacio tan fundamental para la memoria y los DD.HH., y vi con mis propios ojos la pésima gestión de Alexandra Benado. Vi cómo el equipo se disgregó, una maltratadora. Pésimo”.

En tanto, la comunicadora Andrea Ocampo denunció públicamente que la futura secretaria de Estado “ejerció abuso y maltrato laboral sobre mí de forma permanente mientras trabajé de coordinadora de comunicaciones en Londres 38, sitio de memoria que no fue capaz de detenerla. Acabó con todo el equipo original”.

