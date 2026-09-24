Defensa inicia renovación de aviones F-5 y helicópteros Bell UH-1H: Anuncian refuerzo de capacidades militares

El ministro de Defensa, Fernando Barros, anunció un conjunto de medidas para el mejoramiento del equipo y condiciones de los vehículos militares con la finalidad de enfatizar la importancia “de no solo declarar la soberanía, sino que ejercerla”. Además, confirmó que la cartera fue excluida del ajuste presupuestario del 3%.

En un punto de prensa desde Magallanes junto a las Fuerzas Armadas, el titular de Defensa señaló que “nos unimos para anticipar las necesidades de nuestra defensa y asegurar que Chile cuente con las capacidades necesarias para resguardar su soberanía, integridad territorial y la seguridad de sus habitantes”.

Entre los principales anuncios, Barris explicó el inicio formal del proceso para reemplazar los aviones F-5 de la Fuerza Aérea, los que cumplen 50 años de servicio. Además, confirmó la renovación para los helicópteros Bell UH-1H, y anunció el próximo inicio del proyecto para renovar la capacidad de transporte aéreo estratégico, hoy sustentada por los C-130 Hércules.

Junto a ello, se sumará, durante 2027, la incorporación de nuevas capacidades de patrullaje aéreo de largo alcance para la Armada.

“La defensa no se improvisa. Se planifica, se prepara y se construye con visión de Estado. Las capacidades militares que Chile necesitará en diez, quince o veinte años requieren decisiones que debemos comenzar a adoptar hoy”, afirmó Barros en la base aérea “Chabunco” de la citada capital regional.

En cuanto a armamento terrestre, precisó que ya está autorizada la modernización de los tanques Leopard 1 desplegados en Magallanes y que instruyó al Ejército iniciar estudios para renovar progresivamente sus capacidades en la zona austral. Además, se impulsará la construcción de nuevas bases militares.

También se contempla gestionar financiamiento para mejorar la infraestructura portuaria naval de Punta Arenas y fortalecer la presencia nacional en la Antártica. Por ello, se renovarán las condiciones operacionales de la pista “Teniente Marsh”, buscando extender aproximadamente en dos meses la temporada de vuelos.

Otras de las medidas anunciadas son el reforzamiento de la infraestructura de la Base “Presidente Eduardo Frei Montalva” y el muelle de Bahía Fildes; y se incrementarán la vigilancia aérea y los patrullajes marítimos en la zona austral.

Finalmente, la autoridad anunció que se pondrán a disposición las capacidades del Cuerpo Militar del Trabajo para apoyar proyectos de conectividad austral.