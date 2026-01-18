Decretan Estado de Catástrofe para Biobío y Ñuble por incendios forestales

La situación más dramática se vive en Penco, donde el fuego ya está llegando a zonas pobladas. Y Senapred ha debido solicitar la evacuación de al menos 10 sectores.

A raíz del rápido avance de los incendios forestales en las regiones del Ñuble y Biobío, las autoridades determinaron decretar Estado de Catástrofe.

Las condiciones climáticas y el cambiante curso de los vientos en la zona, han complejizado la labor de los equipos de emergencia.

La información fue confirmada por el Presidente Gabriel Boric.

Incluso, el avance del fuego ha obligado a cortar diversas rutas, como la del Itata que une Ñuble con Biobío.

Hasta el momento no hay mayores detalles de viviendas afectadas, ya que producto del fuego no se ha podido realizar un conteo adecuado.