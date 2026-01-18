País bíobío

Decretan Estado de Catástrofe para Biobío y Ñuble por incendios forestales

Por Carlos Reyes Piérola

18.01.2026 / 03:31

{alt}

La situación más dramática se vive en Penco, donde el fuego ya está llegando a zonas pobladas. Y Senapred ha debido solicitar la evacuación de al menos 10 sectores.

A raíz del rápido avance de los incendios forestales en las regiones del Ñuble y Biobío, las autoridades determinaron decretar Estado de Catástrofe.

Las condiciones climáticas y el cambiante curso de los vientos en la zona, han complejizado la labor de los equipos de emergencia.

La información fue confirmada por el Presidente Gabriel Boric.

La situación más dramática se vive en Penco, donde el fuego ya está llegando a zonas pobladas. Y Senapred ha debido solicitar la evacuación de al menos 10 sectores.

Incluso, el avance del fuego ha obligado a cortar diversas rutas, como la del Itata que une Ñuble con Biobío.

Hasta el momento no hay mayores detalles de viviendas afectadas, ya que producto del fuego no se ha podido realizar un conteo adecuado.

DESTACAMOS

País ¿En qué consiste la Ley Naín-Retamal? El quiebre oficialista tras absolución de Claudio Crespo en Caso Gatica

LO ÚLTIMO

País Decretan Estado de Catástrofe para Biobío y Ñuble por incendios forestales
Senapred informa que 20 mil personas han sido evacuadas en Penco producto de incendios forestales
Piden evacuar Hospital Penco-Lirquén ante cercanía de incendios forestales
"Son más de 3 mil viviendas amenazadas": El desesperado llamado del alcalde de Penco para evacuar por incendios forestales
Rutas cortadas, casas quemadas y autoridades en alerta: Preocupación por incendios forestales en Ñuble y Biobío
"Hubo mucha confusión": Ministra Aguilera califica como un momento "complejo" la controversia que generó por la cirugía de su madre