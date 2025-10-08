Decomisan casi 2 millones de dólares en productos falsificados en Puerto de San Antonio

Funcionarios de la Aduana Regional de Valparaíso encontraron desde cargadores falsificados hasta zapatillas y productos para consumo humano, como salchichas, café, bebidas gaseosas, vienesas, entre otros.

Aduanas informó que se decomisaron cerca de 2 millones de dólares en productos falsificados de diferentes martes y modelos en el Puerto de San Antonio.

La acción se enmarcó en el tercer megaoperativo del Programa de Control de Pasajeros y Cargas de las Naciones Unidas, del cual Chile es parte desde 2023, y que tiene como objetivo “objetivo fortalecer los procesos de fiscalización de las capacidades de los funcionarios y funcionarias en la detección de cargas de alto riesgo, buscando mejorar”.

El programa se dividió en dos tramos. El primero fue entre el 22 y el 29 de septiembre, donde funcionarios de la Aduana de San Antonio llevaron a cabo labores de control y fiscalización a contenedores escogidos mediante trabajos de inteligencia y análisis, los que “arrojaron alertas acerca del contenido y mercancías que traían en su interior”.

Mientras que en el segundo, el 30 de septiembre, se enfocó en revisar 8 almacenes intra y extraportuarios.

De ese modo, en el operativo se decomisaron 47.485 artículos. De ese total, 6.819 eran zapatillas que imitaban a la marca Adidas, y 29.000 cargadores Samsung falsificados.

En otro contenedor, los trabajadores de Aduanas encontraron productos para consumo humano, como prebióticos, yogurth, salchichas de cerdo, café de distintos sabores, harina de arroz, bebidas gaseosas, vienesas y galletas. Ninguno de ellos tenía los documentos necesarios para su ingreso a Chile.

En el mismo contenedor se hallaron juguetes y teléfonos de plástico. “Solo en esta inspección se decomisaron 19.027 artículos que buscaban ser comercializados, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía”, señalaron desde Aduanas.

A lo anterior se suman 90.000 unidades de cigarrillos de fabricación extranjera y provenientes desde China, que venían al interior de cajas refrigeradas con comida.

En otro de los contenedores también se verificó la presencia de 39.000 cargadores para celular, 134.328 llaves y figuras de personajes como Hello Kitty, Marvel, Labubu y de marcas como Nike y Adidas. Se decomisaron, además, 3.000 joysticks, 84.000 pilas Duracell y 4.500 perfumes.