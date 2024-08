Hermosilla declara que Sauer ayudó a pagar informe para defender a Chadwick en acusación constitucional

El abogado será formalizado el 21 de agosto por presunta comisión de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. Esto luego de una investigación que inició con la publicación de un audio que lo vincula a pagos indebidos a funcionarios del SII y la CMF.

En el marco de la investigación del denominado Caso Audios, el abogado Luis Hermosilla declaró ante el Ministerio Público que Daniel Sauer ayudó a pagar desde sus cuentas en el extranjero el informe que se utilizó para defender Andrés Chadwick ante la acusación constitucional de 2019, en pleno estallido social.

¿Qué pasó?

Ayer se dio a conocer la declaración completa que el abogado, quien en dos días de esta semana respondió todas las preguntas que le plantearon los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana.

Hermosilla será formalizado el próximo miércoles 21 de agosto por presunta comisión de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios.

El caso inició en noviembre de 2023, luego que el Centro de Investigación Periodística (Ciper) publicó un audio de casi 1 hora con 45 minutos, en donde Hermosilla es vinculado a pagos indebidos y obtención de información privilegiada por parte de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El empresario Daniel Sauer y la abogada María Leonarda Villalobos también protagonizan la causa.

Las diligencias han abierto distintas aristas, especialmente luego que la Policía de Investigaciones (PDI) revisó conversaciones de años de Hermosilla con personajes públicos y privados.

Hermosilla reconoce pago de Sauer en AC

Uno de los temas que abordó Luis Hermosilla ante los fiscales fue la acusación constitucional contra Andrés Chadwick de 2019, cuando el exministro del Interior y Seguridad Pública fue sometido a juicio político por parte del Congreso Nacional a raíz de acciones cometidas por personal de Carabineros y Ejército durante los primeros días del estallido social.

¿La razón? El abogado fue quien defendió al extitular del gobierno de Sebastián Piñera.

Hermosilla ha hecho varias declaraciones públicas en las que ha expresado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades. La acción judicial de esta semana sigue a la decisión del abogado de renunciar a su derecho a guardar silencio, el cual había mantenido desde que el audio fue publicado.

En su declaración ante los fiscales, el acusado sostuvo: “Respecto de la contratación del profesor alemán Kai Ambos para hacer un informe en derecho para la acusación constitucional que se interpuso en contra de Andrés Chadwick, debo precisar que el contacto con este profesor lo hizo el abogado Jean Pierre Matus (actual ministro de la Corte Suprema), quien lo conocía con anterioridad por razones académicas”.

También, afirmó que el académico cobró honorarios ascendentes a 30.000 euros, los cuales se pagaron en dos cuotas de 15.000 euros. “Yo estaba encargado que estas sumas se pagaran y le pedí a Daniel Sauer quien tiene acceso a cuentas bancarias en el extranjero, que hiciera las transferencias internacionales de los fondos. Daniel actuó como intermediario únicamente y estos fondos posteriormente se los reembolsé. No recuerdo quién en definitiva se hizo cargo de este gasto”, sentenció.

Finalmente, el Senado acogió la acusación y encontró responsable a Andrés Chadwick de lo que era señalado. Así, se determinó que no podía ejercer cargos públicos durante cinco años, es decir, hasta 2024.

Caso Audios: Revisa la declaración completa Luis Hermosilla donde afirma su inocencia en investigación

“Gran error que cometí”

Durante su declaración, Luis Hermosilla también afirmó que se emitieron facturas a su nombre y de su padre, e indicó que cometió un “gran error” en esta situación.

“Esta sociedad tiene la misma razón social que una sociedad ligada a los Jalaff. Asimismo, me enteré de que me habían emitido facturas a mi nombre y de mi padre, por parte de una sociedad Zico, las que posteriormente anularon. En realidad, no tenía claridad de cuál era la realidad, no podía dimensionar la magnitud del problema y necesitaba tener más claridad”, sostuvo.

Luego, abordó más detalles y reconoció un error: “En la reunión yo le pido a Sauer que pague los 10 millones que se deben. Le digo en términos impropios, indebidos, que pague esa suma. Asumo ese gran error que cometí. Asimismo, también le digo ‘sepárate una gambita’, pensando en que dado lo que viene probablemente tendrá que sufragar más gastos, en ningún caso pretendí defraudar a Daniel. En esa reunión también me enteré de lo que Sauer llama ‘facturas de favor’ y asimismo, que se le habían emitido facturas a sociedades relacionadas con la propia Leonarda. Del mismo modo también me enteré en esa reunión que Leonarda había invertido sumas de dinero en Factop”.