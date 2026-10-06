“Debe dar un paso al costado”: FA pide al Presidente Kast que solicite la renuncia del embajador Zaliasnik por su calidad de imputado en una arista del Caso Audios

Durante este martes, el Frente Amplio (FA) se refirió a la situación procesal que enfrenta el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, por su eventual participación en delitos relacionados con el denominado Caso Audios.

En ese contexto, la bancada de diputados del FA pidió al Presidente José Antonio Kast que solicite la renuncia del embajador Zaliasnik, luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmara que el diplomático tiene la calidad de imputado en una arista del Caso Audios, en la que se investiga un eventual tráfico de influencias en nombramientos judiciales.

La diputada Emilia Schneider (FA) señaló que “hoy se cruza una nueva línea. El embajador Zaliasnik, según confirmó la Fiscalía, está en calidad de imputado en una causa vinculada al nombramiento de jueces, tras ser mencionado por el mismísimo Luis Hermosilla. Por eso, en ejercicio de nuestra facultad para resguardar los intereses de las chilenas y chilenos, le exigimos al Presidente Kast que lo saque de su cargo”.

Por su parte, su par Carolina Tello agregó que “en un cargo tan importante como este, que representa a todas y todos los chilenos, el embajador debe dar un paso al costado, y queremos pedirle al Presidente Kast que solicite su renuncia”, y sostuvo que esperan respuestas concretas respecto de los hechos conocidos.

¿Qué dice el Gobierno?

Desde el Ejecutivo, el biministro Claudio Alvarado señaló que “los cargos que se ejercen por la confianza del Presidente de la República son cargos que están permanentemente en evaluación, y los temas que llevan los tribunales de justicia tienen su propio curso de acción y decisión”.

Al preguntarle sobre el denominado “criterio Tohá” aplicado por la administración anterior, que establecía que no puede pertenecer al Gobierno quien esté siendo imputado, señaló que “los cargos de confianza del Presidente de la República, quienes los ejercemos, estamos permanentemente sometidos a evaluación, y los temas que dicen relación con el Ministerio Público o los tribunales de justicia tienen sus propios cursos de acción”.

Respecto de si esa evaluación se hace más compleja debido a que Zaliasnik se encuentra en calidad de imputado, precisó que “las evaluaciones se hacen de manera permanente y en función de las condiciones que rodean esos procesos de evaluación”.

La defensa de Gabriel Zaliasnik

A través de una declaración, el abogado defensor de Gabriel Zaliasnik, Jorge Gálvez, se refirió a la situación procesal de su representado.

“En relación con algunas notas de prensa que destacan como un hecho noticioso que don Gabriel Zaliasnik tendría calidad de imputado en una investigación que realiza el Ministerio Público, se debe aclarar que la calidad de imputado no corresponde a una decisión del Ministerio Público, sino a una consecuencia legal procesal de la denuncia hecha por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini”, aclaró.

En esa línea, remarcó que la propia fiscal Claudia Perivancich precisó que “es conocido que tiene la calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas”.

Los antecedentes del caso

En cuanto a Gabriel Zaliasnik, T13 consignó que, en su declaración del pasado 27 de agosto, en dependencias de la Fiscalía de Valparaíso, Luis Hermosilla reveló que el actual embajador de Chile en Israel tenía mayor acceso que él a algunos ministros de la Corte de Apelaciones y que, de hecho, tenía llegada al máximo tribunal.