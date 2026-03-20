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De Grange apunta a “ineficiencias” en el transporte público: “Llegamos a 7.900 buses, la misma cantidad de micros amarillas”

Por Miguel Buksdorf

20.03.2026 / 16:37

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El ministro de Transportes argumentó que el sistema de transporte público tiene "varias ineficiencias" y que hay una "cantidad enorme" de buses circulando por las calles.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, abordó la situación actual del transporte público en el Gran Santiago y el alza en el precio de los combustibles debido al conflicto en Medio Oriente.

“Hay varias ineficiencias en el sistema de transporte público de Santiago”, dijo en Radio Infinita.

En esa línea, la autoridad comparó la cantidad de buses que dispone actualmente el sistema RED, señalando que en el último reporte del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) “llegamos a 7.900 buses; eso es la misma cantidad de micros amarillas que había antiguamente”.

“Tenemos una cantidad de buses que es enorme; además, tienes que sumar los 150 kilómetros de Metro (de Santiago) que hay. Sin embargo, hoy tenemos un 30% o 35% menos de pasajeros en buses que lo que había hace 12 o 15 años”, afirmó al citado medio.

De Grange sostuvo que el tener más buses y metro que pasajeros se traduce en “mayor déficit” y evaluó la posibilidad de reducir la cantidad de buses modificando recorridos, frecuencias y tipo de transporte. “Yo creo que sí es posible ir reduciendo de forma gradual“, comentó.

Modificaciones al Mepco: “No es primera vez que ocurren estas variaciones”

La Moneda informó que están considerando la opción de modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), lo que podría provocar un alza considerable en el precio de los combustibles.

Sobre ello, el ministro de Transportes aseveró que “no es primera vez que ocurren estas variaciones esporádicas en los precios internacionales del petróleo (…) eso repercute directamente en la oferta de diferentes servicios de transporte, como los camiones, los taxis colectivos, los buses en regiones, y, por lo tanto, eso se está monitoreando permanentemente”.

Respecto a una molestia en la ciudadanía por el aumento en los combustibles y el contexto que originó el estallido social, de Grange comparó las medidas de la administración del expresidente Gabriel Boric con las que se están planteando ahora: “El gobierno anterior subió la tarifa del transporte público de Santiago $95 y no ocurrió nada”.

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