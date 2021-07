Un tenso momento se desarrolló en el debate de las primarias presidenciales, organizado por canales de televisión chilena, entre Daniel Jadue y Gabriel Boric, cuando el candidato del PC interpeló a la periodista Mónica Pérez por, presuntamente, no haberse leído su programa de gobierno, lo que fue refutado por la profesional de Canal 13.

Todo comenzó cuando la periodista aseveró que la “injerencia del Estado en los medios de comunicación, que es lo que usted Daniel Jadue ha propuesto en su programa de gobierno”. Ante esto, el alcalde de Recoleta declaró que “disculpe Mónica, ¿en qué parte del programa dice la injerencia del Estado?”

“Usted propone la creación de un Ministerio de las Comunicaciones”, respondió Pérez, a lo que Jadue replicó que “pero eso no es injerencia, o sea ¿por tener un Ministerio de Economía tenemos injerencia en la empresa privada? No. Hoy Existe un Consejo Nacional de Televisión, eso es el Estado también”.

Posteriormente, Pérez sostuvo que “como fui aludida por el candidato Daniel Jadue, le quiero contar que el Ministerio de la Información o Comunicaciones está en la página 102, punto 7, bajo el título Institucionalidad pública de Comunicación, de su programa de gobierno, para que me crea que sí me leí las 209 páginas de su programa”.

Luego, Jadue utilizó parte de los minutos para debatir con la carta del Frente Amplio para expresar “ya que Mónica ha faltado a la verdad, lo que dice nuestro programa es ‘evaluar experiencias internacionales de creación de ministerios’, no se propone en nuestro programa crear. Le pediría que fuera mucho más rigurosa cuando se intenta acreditar un programa sin haberlo le dio completo. Me parece mal intencionada esta corrección, que también falta a la verdad”.

Finalmente, la periodista respondió que “señor Jadue, no me interesa pelear con usted, no soy su contrincante de ninguna manera. Creo que la mejor manera de zanjar esto es que su programa es público y todos lo pueden leer y van a comprobar que yo no he faltado a la verdad”.

“¿Pero cómo no? Si evaluar no es lo mismo que crear. Usted quiere insistir en que evaluar es lo mismo que crear. Yo no peleo con usted, pero le pido que no ponga cosas en el programa que no están en el programa. No escriba el nuestro”, concluyó la carta del PC.

Revisa acá el cruce completo entre Daniel Jadue y Mónica Pérez: